Le German Armed Forces ricevono il primo Pilatus PC-12

Pilatus ha consegnato un PC-12 al Technical and Airworthiness Center for Aircraft and Aeronautical Equipment of the German Armed Forces (WTD 61).

“Questo versatile single-engine turboprop sarà di stanza presso la Ingolstadt/Manching air base in Germania, dove verrà utilizzato per il training dei test pilots e il trasporto di personale e materiali.

Economico e flessibile nell’impiego, il PC-12 fornirà alle German Armed Forces un velivolo ad alte prestazioni che rafforzerà notevolmente la prontezza operativa. Grazie alla sua reputazione di piattaforma affidabile e ampiamente collaudata sia nell’aviazione civile che militare, il PC-12 supporterà ora la standardizzazione del training per i test pilots delle German Armed Forces, nonché le operazioni di trasporto logistico”, afferma Pilatus Aircraft.

Barbara Reinhold, Director of WTD 61, spiega l’importanza del nuovo velivolo per le German Armed Forces: “Il PC-12 ci aiuterà a svolgere i nostri compiti di addestramento e trasporto in modo efficiente e sicuro”.

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation at Pilatus, commenta: “Siamo convinti che l’eccezionale versatilità, l’avionica moderna e la comprovata affidabilità del PC-12 lo rendano perfettamente adatto a soddisfare i requisiti delle German Armed Forces. Il PC-12 è destinato a dare un contributo fondamentale allo svolgimento di compiti impegnativi”.

“La consegna segna l’inizio di una promettente partnership tra Pilatus e le German Armed Forces, in cui la fornitura di supporto tecnico e logistico costituirà la base per un successo a lungo termine nei prossimi anni. Pilatus è lieta di poter aggiungere questo operatore altamente professionale al suo portafoglio clienti”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)