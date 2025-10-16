I clienti flydubai potranno godere di un’esperienza a bordo migliorata in Classe Economy a partire da novembre 2025

flydubai continua a investire nel miglioramento del viaggio dei propri clienti. “A partire da novembre 2025, tutte le tariffe di Classe Economy includeranno pasti e intrattenimento a bordo, migliorando l’esperienza di viaggio dei passeggeri su ogni volo.

Questo annuncio segna un’importante tappa nell’investimento continuo di flydubai nello sviluppo del suo prodotto, riflettendo il suo impegno nel mettere i clienti al primo posto e nel rispondere alle esigenze dinamiche del mercato”, afferma flydubai.

Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha dichiarato: “Ridefinire l’offerta della Classe Economy su tutti i voli rappresenta un’evoluzione significativa del nostro modello di business, offrendo ai clienti un viaggio più comodo e di qualità. Il nostro obiettivo resta quello di investire nel miglioramento dell’esperienza del cliente e offrire valore aggiunto in ogni fase del viaggio, attraverso servizi, tecnologie e sviluppo del prodotto. Ascoltando i feedback dei clienti e rispondendo alle dinamiche di mercato, flydubai continua a rafforzare la sua posizione come attore chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati e come contributore fondamentale alla visione di Dubai come hub globale per il commercio e il turismo”.

“Negli ultimi anni, flydubai ha effettuato investimenti significativi in ogni fase del viaggio del cliente. Tra questi, l’introduzione di un’area check-in dedicata alla Business Class, per un inizio di viaggio personalizzato e fluido, e l’apertura della nuova Business Class Lounge al Terminal 2 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), pensata per offrire comfort, praticità e ospitalità senza eguali prima della partenza”, prosegue flydubai.

Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer di flydubai, ha aggiunto: “Nel corso degli anni, il nostro modello di business flessibile ci ha permesso di adattarci rapidamente alle sfide e cogliere nuove opportunità, continuando a evolverci e crescere. Questo annuncio arriva nel momento giusto, mentre ci prepariamo a espandere la nostra rete, aumentare la flotta e accogliere sempre più passeggeri a bordo. Includendo pasti e intrattenimento in ogni biglietto, stiamo modificando la struttura tariffaria della Classe Economy, garantendo maggiore valore ai passeggeri, mantenendo al contempo la competitività”.

“I passeggeri flydubai possono godere di un’esperienza di intrattenimento multilingue pensata per ogni età e gusto. Il sistema offre oltre 1.000 film di Hollywood, Bollywood, arabi e internazionali, insieme a una vasta selezione di serie TV da studi come HBO Max, BBC Kids e Cartoon Network.

Sono disponibili anche giochi interattivi, riviste digitali, più di 700 album musicali e podcast, oltre a guide di viaggio e informazioni in tempo reale sul volo.

I passeggeri possono gustare una varietà di pasti deliziosi, snack leggeri e bevande rinfrescanti serviti durante il volo. Il menù di bordo propone sapori autentici ispirati alle destinazioni servite dalla compagnia, offrendo un assaggio del viaggio che li attende. Le proposte possono variare in base alla rotta e alla durata del volo. flydubai offre attualmente menù regionali con piatti locali autentici provenienti da Africa, Europa, India, Medio Oriente, Russia e Sud-est asiatico.

flydubai continua ad ampliare e modernizzare la propria flotta per sostenere la crescita della rete e le ambizioni future. La compagnia ha già ricevuto nove nuovi aeromobili quest’anno, portando la flotta a 95 Boeing 737. Altri tre aeromobili sono attesi entro la fine del 2025.

Parallelamente, flydubai ha investito in un programma di retrofit completo per i Boeing 737-800 Next-Generation, introducendo i sedili Business Class reclinabili e nuovi sedili Economy più comodi e stilosi, in linea con le aspettative dei clienti.

Guardando al futuro, l’arrivo dei Boeing 787 Dreamliner dal 2027 aprirà nuove opportunità per flydubai, permettendo di espandere la rete, migliorare le capacità sul lungo raggio e offrire un livello superiore di comfort e servizio, aumentando anche la capacità sulle rotte esistenti.

Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia“, conclude flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)