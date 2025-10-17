Emirates celebra 25 anni di attività in Uganda. Dal volo inaugurale del 2000, Emirates ha trasportato 2,8 milioni di passeggeri su 15.900 voli, collegando i passeggeri dall’Uganda, con la sua vasta rete globale, via Dubai.

“Nel corso degli anni Emirates ha ampliato costantemente e strategicamente le sue operazioni verso Entebbe, evolvendosi in base alla domanda dei clienti. Al momento del lancio, il servizio era operato tre volte a settimana, con collegamenti con Nairobi e successivamente con Addis Abeba, prima di diventare un servizio diretto nel 2007. Nel 2015 Emirates ha utilizzato per la prima volta il Boeing 777-200LR, in sostituzione dell‘Airbus A330-200, con un aumento della capacità di posti del 12%. Ora, Emirates opera un Boeing 777-300ER a tre classi e rimane l’unica compagnia aerea internazionale a offrire una First Class cabin in entrata e in uscita dalla città.

Negli ultimi due anni, Emirates e l’Uganda Tourism Board hanno collaborato per stimolare il turismo in entrata, promuovendo gli splendidi paesaggi naturali del Paese, le esperienze di esplorazione della fauna selvatica, gli emozionanti sport d’avventura e la ricca cultura, nelle principali destinazioni del network della compagnia aerea. Da gennaio 2025 Emirates ha registrato un aumento del 16% dei passeggeri sulla rotta Dubai-Entebbe, con traffico principale proveniente da Stati Uniti, Cina, India, Regno Unito, Thailandia e Medio Oriente, inclusi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Oltre alle operazioni commerciali, Emirates ha investito anche nelle comunità ugandesi. A settembre 2024, l’Emirates ‘Dubai 7s for Good’ CSR programme ha raccolto la cifra record di 587.485.310 scellini ugandesi (UGX), destinati alla costruzione di infrastrutture comunitarie e strutture sportive presso la North Road Primary School in Uganda, una scuola comunitaria riconosciuta per la sua eccellenza nel rugby, nel calcio e nel netball”, afferma Emirates.

Commentando l’anniversario, Mohamed Taher, Country Manager di Emirates per l’Uganda, ha dichiarato: “L’Uganda non è solo un mercato chiave per il nostro network, ma anche una delle nostre destinazioni più amate in Africa. Negli ultimi 25 anni abbiamo costruito legami solidi e prosperi con clienti, partner e stakeholder, investendo nelle nostre attività per offrire un servizio di prim’ordine. Mentre i settori del turismo e dell’aviazione in Uganda continuano a prosperare, siamo orgogliosi di svolgere un ruolo fondamentale nel collegare i viaggiatori internazionali al Paese e nell’aiutare i passeggeri ugandesi a esplorare il mondo in tutta comodità”.

“Per celebrare questo traguardo, Emirates ha operato uno speciale volo una tantum per Entebbe, con il Boeing 777 a quattro classi completamente rinnovato, seguito da un tour statico per mostrare le ultime novità e il meglio che la compagnia aerea ha da offrire. Erano presenti i principali stakeholder del settore aeronautico e turistico ugandese.

Durante il tour statico, gli ospiti hanno potuto ammirare il Boeing 777 rimodernato, con cabine di nuova generazione, un design sofisticato e l’acclamata Premium Economy Cabin, presentata per la prima volta in Uganda. Allestito come in volo, Emirates ha mostrato l’esperienza in ogni cabina.

L’aereo è il risultato di un programma di ammodernamento da 5 miliardi di dollari, leader del settore, che vedrà 219 A380 e Boeing 777 sottoposti a un ammodernamento completo per migliorare l’esperienza di bordo dei passeggeri. Il progetto è gestito interamente internamente da Emirates Engineering e, ad oggi, sono stati completati 72 velivoli: 36 A380 e 37 Boeing 777. Con l’ulteriore espansione del programma nel 2026 e oltre, tutte le destinazioni Emirates saranno servite dagli aerei rinnovati, inclusa l’Uganda“, conclude Emirates.

