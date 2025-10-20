American Airlines svela la special Flagship livery in vista del centenario

A soli sei mesi dalla celebrazione ufficiale del suo centenario, American Airlines svela una livrea speciale che inizierà a volare a novembre su un Boeing 777-300, marche di registrazione N735AT. Questa speciale Flagship® livery fonde una delle livree originali della compagnia aerea con un tocco moderno, in quanto American aggiornerà l’aereo con interni nuovi e più lussuosi.

“American ha scelto con cura un design che evoca la nostra ricca storia, guardando al futuro dei nostri prossimi 100 anni”, ha dichiarato Ron DeFeo, Chief Communications Officer, American. “Nel corso della storia di American Airlines, ‘Flagship®‘ è sempre stata riconosciuta come la nostra esperienza di viaggio premium. La nostra rinnovata attenzione all’esperienza del cliente sta rendendo i viaggi premium migliori che mai in tutti gli aspetti del viaggio dei nostri clienti. Dipingere l’original Flagship® design sui nostri Flagship® aircraft è un modo efficace per onorare questa tradizione e allo stesso tempo abbracciare il futuro”.

“Alla base della livrea si trova il colore Silver Eagle® della compagnia aerea, attualmente presente su oltre 1.600 aerei della mainline and regional fleet di American Airlines. Su entrambi i lati dell’aereo, l’iconico motivo arancione del fulmine fa la sua audace ricomparsa dopo il suo debutto quasi 90 anni fa sul Douglas DC-3. Il DC-3 ha affascinato i passeggeri con la prima incursione di American Airlines nel settore delle esperienze di viaggio aereo premium, che la compagnia aerea sta ora portando a nuovi livelli con i suoi Boeing 777-300 che volano verso destinazioni internazionali, tra cui Australia, Giappone, Regno Unito e oltre.

Quando American ha ricevuto i nuovi aerei DC-3, questi sono stati denominati in base alle città servite dalla compagnia aerea in quel momento. In linea con la tradizione, American chiamerà questo aereo “Flagship DFW” in omaggio alla sede e al più grande hub della compagnia aerea.

Nella parte posteriore dell’aereo, i passeggeri noteranno un medaglione con uno dei motivi più riconoscibili della storia di American: l’aquila che collega il mondo. American vola oggi verso oltre 350 destinazioni globali e opera più voli trasportando più passeggeri di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, a testimonianza di quanta strada abbia fatto la compagnia dal suo primo volo nel 1926″, afferma American.

“Sebbene i clienti American riconoscano le premium Flagship® lounges e la Flagship® Business class, che accolgono i viaggiatori da anni, continueranno a godere dell’esperienza Flagship® anche il prossimo anno, quando la compagnia aerea inizierà a rinnovare gli interni della sua flotta Boeing 777-300 con l’introduzione dei Flagship Suite® seats.

Dopo il loro debutto all’inizio di quest’estate, i Flagship Suite® seats, la Premium Economy e gli upgraded Main Cabin product continuano a ricevere recensioni entusiastiche dai clienti e sono parte integrante dell’impegno della compagnia aerea per l’innovazione.

Questi servizi di qualità superiore saranno disponibili anche a bordo dei rinnovati 777-300 il prossimo anno, con 70 posti Flagship Suite® e 44 posti Premium Economy.

La Flagship Suite® di American ha debuttato sui nuovi Boeing 787-9 quest’estate e sarà disponibile anche sui rinnovati Boeing 777-300“, conclude American.

