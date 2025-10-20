Etihad Airways raggiunge un traguardo storico con 300 daily passenger flights

Etihad Airways ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua storia di crescita, operando ora 300 scheduled passenger flights al giorno.

“Questo risultato è sostenuto da una forte crescita nel 2025, evidenziata da un aumento di oltre il 20% dei voli giornalieri su base annua, che posiziona Etihad tra le full-service airlines in più rapida crescita a livello globale. Questo riflette la migliore performance della compagnia aerea fino ad oggi, trainata dall’eccellenza operativa, dalla domanda passeggeri costante e dalla continua espansione della rete.

Tutti i 300 voli giornalieri sono scheduled passenger services, a sottolineare il ruolo di Etihad nel connettere persone e culture, rafforzando al contempo la posizione di Abu Dhabi come una delle città più connesse e accessibili al mondo”, afferma Etihad.

Il Captain Majed Al Marzouqi, Chief Operations and Guest Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Stiamo ampliando le destinazioni servite, la flotta gestita e il nostro talentuoso personale, il tutto per raggiungere il nostro obiettivo di rendere Etihad la compagnia aerea con cui tutti desiderano volare. Questo traguardo riflette uno dei percorsi di crescita più rapidi nella global airline industry, reso possibile dalla dedizione del nostro personale e dalla fiducia dei nostri ospiti. Vorrei ringraziare ciascuno dei nostri ospiti che ha viaggiato su uno dei nostri 300 voli giornalieri per aver preso parte a questo straordinario viaggio”.

“La crescita anno dopo anno in tutti i parametri chiave riflette la forza del nostro network e la crescente posizione di Abu Dhabi come hub aeronautico globale. Il nostro progresso è efficiente, sostenibile e mirato, guidato dalla dedizione del nostro personale e dalla continua fiducia dei nostri ospiti. Fedeli al significato del nostro nome, Etihad, che significa unione, ci impegniamo ad avvicinare persone e opportunità attraverso una connettività impeccabile e un world-class service”.

“La crescita di Etihad si estende alle sue operazioni, al network e all’esperienza degli ospiti. A settembre 2025 la compagnia aerea ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mantenendo un load factor dell’89%. Nei primi nove mesi del 2025 Etihad ha trasportato 16,1 milioni di passeggeri, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di una domanda sostenuta e di un’efficace network deployment.

L’espansione di Etihad continua a essere accompagnata dall’investimento nella guest experience. La compagnia aerea ha mantenuto livelli record di soddisfazione dei clienti, con un Net Promoter Score costantemente elevato, che riflette la sua capacità di mantenere standard eccezionali anche durante la crescita. Questa performance è supportata da continui miglioramenti ai servizi aeroportuali, alle piattaforme digitali e ai prodotti di bordo, riaffermando l’impegno di Etihad nel combinare l’eccellenza operativa con una world-class hospitality e nel creare viaggi memorabili per i suoi ospiti”, prosegue Etihad.

“Il 300 daily flights milestone è stato trainato da uno degli anni di espansione più ambiziosi di Etihad. A settembre, la airline’s network capacity è aumentata del 25% su base annua, supportata dalla crescita della flotta e da una serie di lanci di nuove rotte nei mercati chiave. La compagnia aerea ha lanciato o annunciato 31 nuove destinazioni nel 2025, tra cui Medan (Sumatra), Phnom Penh (Cambogia), Addis Abeba (Etiopia) e Krabi (Thailandia), portando la sua rete globale a quasi 90 destinazioni. L’Europa è stata un mercato chiave in crescita, con voli in tutto il continente in aumento del 35% quest’estate rispetto allo scorso anno.

La flotta operativa di Etihad è cresciuta fino a 115 aeromobili, rispetto ai 96 di settembre 2024, riflettendo uno degli anni di maggiore espansione della compagnia aerea. Questa crescita include i nuovi A350, i 787 Dreamliner, il ritorno di due ulteriori A380 e i nuovi A321LR della compagnia aerea, dotati di private First Suites e lie-flat Business Class, che migliorano l’esperienza di viaggio sulle rotte a medio raggio e stabiliscono un nuovo standard per i premium narrow-body travel.

La crescita di Etihad è stata supportata dalla sua sede presso lo Zayed International Airport (ZIA), che offre l’efficienza e le infrastrutture moderne necessarie per supportare le operazioni in espansione della compagnia aerea. Con una capacità di 45 milioni di passeggeri all’anno e 65 gate, gli avanzati sistemi biometrici e le procedure semplificate dell’aeroporto consentono agli ospiti di spostarsi dal marciapiede al gate in soli 12 minuti. Lounge eccezionali e servizi premium migliorano ogni fase del viaggio, consentendo a Etihad di offrire viaggi senza interruzioni, mentre espande la sua rete globale”, continua Etihad.

“La crescita di Etihad è alimentata dalle sue persone, la cui competenza e il cui impegno garantiscono i più elevati standard di sicurezza, servizio e performance in tutto il network globale globale della compagnia aerea. Dalle operazioni in volo nelle moderne cabine di Etihad alle operazioni a terra negli hangar e nei terminal aeroportuali, ogni team svolge un ruolo fondamentale nel garantire il successo di Etihad. La compagnia aerea ha accolto 1.700 nuovi dipendenti nella prima metà del 2025, tra cui oltre 100 piloti e 1.000 cabin crew, mentre oltre 1.100 dipendenti sono stati promossi in tutte le aree aziendali.

All’inizio di quest’anno, Etihad ha lanciato la sua UAE National Talent Strategy per attrarre i più brillanti professionisti emiratini in tutti i settori aziendali. La strategia include percorsi specializzati per pilots, engineers, airport managers and corporate talent, dai neolaureati ai titolari di MBA. Nei prossimi cinque anni Etihad mira a raddoppiare la sua forza lavoro negli Emirati, garantendo che svolga un ruolo fondamentale nella continua crescita e nel successo della compagnia aerea”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)