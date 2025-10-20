La Republic of Korea sceglie L3Harris per l’Airborne Early Warning and Control Aircraft Program

L3Harris Technologies ha ricevuto un contratto per la fornitura di modified Bombardier Global 6500 airborne early warning and control (AEW&C) aircraft alla Republic of Korea Air Force.

“L3Harris collabora con Bombardier, ELTA Systems di IAI e Korean Air per fornire questa capacità avanzata. Il valore del programma è di oltre 2,26 miliardi di dollari.

Questi velivoli voleranno più velocemente e opereranno più a lungo per migliorare la prontezza operativa del Paese. Saranno inoltre in grado di volare a quote più elevate per una maggiore sicurezza e forniranno una elevata copertura radar per rilevare e tracciare più rapidamente gli obiettivi”, afferma il comunicato.

“L3Harris è pronta a fornire una flotta di velivoli avanzata che rafforzerà l’efficacia delle missioni”, ha dichiarato Christopher Kubasik, Presidente e CEO di L3Harris. “Non vediamo l’ora di collaborare con la Repubblica di Corea per sviluppare, testare, integrare e sostenere questa capacità vitale per gli anni a venire”.

“Siamo estremamente lieti che il Bombardier Global 6500 aiuterà la Republic of Korea Air Force a difendere i propri confini con la soluzione di L3Harris”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Questo velivolo è la scelta ideale per i governi che desiderano modernizzare le proprie capacità, con l’affidabilità e le prestazioni necessarie per supportare le missioni più impegnative”.

“Questo team unisce competenze di livello mondiale e comprovate sul campo per fornire una AEW&C solution per la Republic of Korea”, afferma Boaz Levy, President and CEO, IAI. “Gli strategic special mission aircraft del nostro team integrano soluzioni innovative e competenze comprovate, come la miniaturizzazione dei sensori e la advanced AESA radar technology, abbinate a capacità avanzate di rilevamento e classificazione che consentono il successo anche nelle missioni più impegnative”.

“Attraverso questa collaborazione, Korean Air rafforzerà le sue capacità di modifica, integrazione e manutenzione per i più recenti special mission aircraft”, ha dichiarato Jin Kyu Lim, Head of Aerospace Division, Korean Air. “In qualità di leader nell’industria aerospaziale nazionale, ci impegniamo a costruire un solido special mission aircraft sector e a contribuire alle capacità di difesa del Paese”.

“Oltre a supportare le consegne degli aerei, l’industria coreana assumerà la guida nella gestione e nella manutenzione del programma, incluso il soddisfacimento di eventuali futuri requisiti di produzione”, conclude il comunicato.

