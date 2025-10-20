IATA lancia l’Integrated Sustainability Program

IATA ha lanciato l’Integrated Sustainability Program (ISP) allo IATA World Sustainability Symposium (WSS) in Hong Kong.

“L’ISP è un programma di certificazione che offre alle compagnie aeree un quadro completo di gestione e valutazione della sostenibilità. È progettato specificamente per le compagnie aeree e si basa sul successo dell’IATA Environmental Assessment (IEnvA).

Oltre alla certificazione, il programma include formazione, consulenza, valutazioni, linee guida e strumenti in quattro moduli fondamentali: environmental management, sustainable procurement, social responsibility, sustainability performance.

Le certificazioni e i moduli ISP possono essere conseguiti singolarmente o come fully integrated sustainability program. Le certificazioni sono soggette a un ciclo biennale ricorrente di valutazioni indipendenti”, afferma IATA.

“Il completo ISP certification program attesta che una compagnia aerea sta gestendo i propri sforzi di sostenibilità al massimo livello e nel contesto più ampio. Ciò avviene integrando il monitoraggio di misure ambientali, sociali e di governance e fornendo a tutti gli stakeholder, alle autorità di regolamentazione e ai clienti una visione trasparente dei progressi. Questo ha il valore aggiunto di essere progettato per le esigenze specifiche delle compagnie aeree, rendendo l’ISP un quadro pratico per informare il processo decisionale e garantendo al contempo che gli sforzi delle compagnie aeree siano allineati alle migliori pratiche globali”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President for Sustainability and Chief Economist.

Al WSS di Hong Kong, è stato anche annunciato che Air New Zealand ed EVA Air sono le prime due compagnie aeree a ricevere la Sustainable Procurement certification sotto ISP.

“Come compagnia aerea nazionale neozelandese, abbiamo sempre avuto la responsabilità di aiutare i nostri dipendenti e le nostre comunità a prosperare. Per Air New Zealand, l’approvvigionamento sostenibile significa basarsi sulla forza collettiva e sull’innovazione della nostra rete di fornitori e lavorare insieme per creare risultati migliori per le persone e il pianeta. Sostenendo il nuovo ISP di IATA, vogliamo fare la nostra parte per contribuire a elevare gli standard nel settore dell’aviazione e dimostrare che fare ciò che è giusto significa fare buoni affari”, ha dichiarato Kiri Hannifin, Air New Zealand Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer.

“L’ottenimento di questa certificazione segna una pietra miliare fondamentale nel percorso di sostenibilità di EVA Air, riflettendo il nostro impegno a integrare la sostenibilità negli acquisti e a collaborare con i partner per costruire una catena di approvvigionamento più resiliente”, ha dichiarato Jason Liu, Chief Sustainability Officer at EVA Air.

“L’ISP evolverà nel tempo, man mano che IATA continuerà a collaborare con un ampio spettro di partecipanti e stakeholder del settore per garantire che gli standard, le linee guida e le certificazioni di settore rimangano pratici e di impatto.

Attualmente, l’ISP è disponibile solo per le compagnie aeree. Tuttavia, si evolverà per ground handlers, cargo handlers, airports, MROs and caterers”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)