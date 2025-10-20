Qatar Airways e Kenya Airways ampliano la partnership con voli in codeshare verso 19 destinazioni

Qatar Airways e Kenya Airways annunciano il lancio di voli in codeshare verso 19 destinazioni, a cui se ne aggiungeranno altre nel prossimo futuro.

“I clienti di Kenya Airways possono prenotare voli in codeshare tra Nairobi e Doha, nonché verso 10 destinazioni con scalo presso l’Hamad International Airport.

Allo stesso modo, i clienti di Qatar Airways hanno ora accesso a otto destinazioni nella rete di Kenya Airways, con tre voli giornalieri tra Doha e Nairobi. I passeggeri potranno viaggiare su questi voli in codeshare a partire dal 26 ottobre 2025. I voli saranno disponibili per la vendita a partire da domani, 21 ottobre”, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei significativi progressi compiuti in pochi mesi dall’avvio della partnership con Kenya Airways, e questo miglioramento è una testimonianza degli sforzi collaborativi che rafforzano ulteriormente la nostra presenza in Kenya e nel continente africano. La recente aggiunta del terzo volo giornaliero di Qatar Airways per Nairobi rappresenta un ulteriore pilastro di questa partnership, trainata dalla forte domanda da parte dei passeggeri che cercano una connettività affidabile e senza interruzioni”.

Julius Thairu, Chief Commercial and Customer Officer, Kenya Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo della nostra partnership con Qatar Airways. Questa partnership migliorerà significativamente la connettività, soprattutto in Africa, Medio Oriente e Asia, ampliando la nostra offerta di voli e aprendo un mondo di nuove destinazioni da esplorare per i nostri clienti. Insieme a Qatar Airways, ci impegniamo a offrire ai nostri clienti un facile accesso a una varietà di destinazioni, abbinato a una migliore connettività e a un’esperienza di viaggio senza interruzioni”.

“L’annuncio consente a Qatar Airways di continuare a espandere la propria presenza nel continente africano, offrendo ai passeggeri provenienti da oltre 170 destinazioni in tutto il mondo un accesso più facile alle principali destinazioni turistiche e d’affari servite da Kenya Airways, tra cui Lilongwe, Livingstone, Juba, Nampula, Ndola e le Cascate Vittoria.

Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways potranno ora raggiungere diverse destinazioni in 10 paesi in Asia e Medio Oriente attraverso l’Hamad International Airport, nominato “Miglior Aeroporto del Medio Oriente” per 11 anni consecutivi. Queste destinazioni includono Bahrein, Colombo, Islamabad, Karachi, Malé, Singapore e Tokyo Narita.

Inoltre, i membri del Qatar Airways Privilege Club guadagneranno Avios sui voli in codeshare operati da Kenya Airways.

Le due compagnie aeree continueranno a collaborare su codeshare, operazioni aeroportuali, lounge, sostenibilità e approvvigionamento. Altre fasi e aree di collaborazione future includeranno lo sviluppo della rete, il trasporto merci, la manutenzione, la riparazione e la revisione degli aeromobili.

Codeshare di Kenya Airways sulle rotte Qatar Airways

Bahrain, Colombo (Sri Lanka), Doha (Qatar), Dhaka (Bangladesh), Islamabad e Karachi (Pakistan), Kuala Lumpur (Malesia), Malé (Maldive), Muscat (Oman), Singapore e Tokyo Narita (Giappone).

Codeshare di Qatar Airways sulle rotte Kenya Airways

Abidjan (Costa d’Avorio), Accra (Ghana), Addis Abeba (Etiopia), Lilongwe (Malawi), Livingstone (Zambia), Juba (Sud Sudan), Nampula (Mozambico) e Cascate Vittoria (Zimbabwe)“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)