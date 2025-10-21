Embraer celebra l’inaugurazione della sua nuova MRO facility a Fort Worth

Embraer ha tenuto una groundbreaking ceremony per celebrare l’inizio dei lavori di costruzione della sua nuova Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facility for commercial jets a Perot Field Alliance Airport in Fort Worth. L’evento ha riunito funzionari locali, dirigenti Embraer e rappresentanti di organizzazioni partner.

“L’apertura di questo nuovo hangar all’avanguardia è prevista entro il 2027. Con l’ampliamento dell’infrastruttura, la capacità di Embraer di servire i clienti E-Jets negli Stati Uniti aumenterà del 53%. L’investimento, che dovrebbe raggiungere i 70 milioni di dollari, dovrebbe creare circa 250 nuovi posti di lavoro qualificati nel settore dell’aviazione in Texas. In collaborazione con la città di Fort Worth, la contea di Denton e lo Stato del Texas, Embraer ha avviato le operazioni presso Alliance Airport a giugno, in un hangar già esistente”, afferma Embraer.

“Siamo onorati di essere qui a Fort Worth, Texas, una città che rappresenta innovazione, resilienza e opportunità, per celebrare l’inaugurazione della nostra nuova Maintenance, Repair and Overhaul facility a Perot Field Alliance Airport. Questo momento segna un nuovo capitolo nel percorso di Embraer negli Stati Uniti, un paese in cui siamo presenti da oltre 46 anni. Con un investimento fino a 70 milioni di dollari e la creazione di 250 nuovi posti di lavoro qualificati nel settore dell’aviazione, questa struttura è il simbolo del nostro impegno a lungo termine nel mercato statunitense”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

“L’investimento di Embraer rappresenta il tipo di partnership che caratterizza la Perot Field Alliance e il Nord Texas”, ha dichiarato Ross Perot Jr., Presidente di Hillwood. “Allineando industria, governo e formazione attorno all’innovazione, stiamo costruendo l’infrastruttura e la base di talenti che sosterranno la leadership aeronautica della regione per i decenni a venire”.

“L’inizio dei lavori per il secondo edificio di Embraer presso AllianceTexas è una testimonianza della crescita economica di Fort Worth”, ha dichiarato Robert Allen, Presidente e CEO della Fort Worth Economic Development Partnership. “Una volta completati, questi edifici amplieranno la presenza di Embraer a Fort Worth e, cosa altrettanto importante, amplieranno il ruolo di Fort Worth come leader nel settore dell’aviazione. Per questo motivo il Governatore ha dichiarato Fort Worth la capitale dell’aviazione e della difesa del Texas”.

“Il nuovo Fort Worth service center farà parte del global network di Embraer, che comprende oltre 80 Authorized Service Centers e 13 Embraer Owned Service Centers in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)