L’elicottero Robinson R88 effettuerà il suo debutto europeo in Germania all’European Rotors Exhibition

Robinson Helicopter Company (RHC) farà il suo debutto internazionale con l’R88 all’European Rotors Exhibition, VTOL Show and Safety Conference in Cologne, Germania, dal 18 al 20 novembre, presso lo stand n. 1712.

“L’R88, presentato ufficialmente a Dallas nel marzo 2025, è il primo modello completamente nuovo di Robinson Helicopter in quasi 15 anni. È progettato come un utility helicopter più grande e performante, ampliando la linea di prodotti Robinson Helicopter per soddisfare diverse esigenze di missione, pur mantenendo i valori fondamentali dell’azienda: affidabilità, sicurezza e convenienza. L’R88 è un all-new type certificate attualmente sottoposto a rigorosi test.

Robinson Helicopter ha ricevuto oltre 150 ordini per l’R88 da clienti in tutto il mondo. Il prezzo di partenza, annunciato al debutto negli Stati Uniti, rimarrà di 3,3 milioni di dollari per la configurazione standard altamente equipaggiata presso European Rotors. Gli Authorized Robinson Helicopter dealers potranno versare un acconto in fiera”, afferma Robinson Helicopter.

David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company, ha dichiarato: “Con l’R88 puntiamo a rivoluzionare il mercato offrendo prestazioni e capacità superiori a un prezzo competitivo. La nostra produzione integrata ci consente di fornire un elicottero altamente performante, elegante e conveniente, con ricambi facilmente reperibili e una manutenzione prevedibile”.

“L’R88 è dotato del motore Arriel 2W (1.000 shp) di Safran Helicopter Engines, una famiglia di motori con oltre 66 milioni di ore di volo a livello globale. Robinson Helicopter offre il Safran Serenity service and support package con ogni acquisto di aeromobile, senza costi aggiuntivi per il cliente. Questo pacchetto include servizi come unscheduled removals coverage and premium health monitoring per i primi cinque anni o 2.000 ore di funzionamento, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Robinson Helicopter e Safran pubblicheranno ulteriori informazioni in occasione della fiera, martedì 18 novembre alle 10:30″, prosegue Robinson Helicopter.

“Stiamo facendo passi da gigante nel programma di sviluppo dell’R88 e lo slancio qui a Torrance sta crescendo. Avere il personale di sviluppo Safran in loco è fondamentale; la loro collaborazione sull’integrazione del motore Arriel 2W è impeccabile e accelera l’intera tempistica”, ha affermato Smith. “Il nostro team di ingegneri è ora concentrato sulla costruzione del primo velivolo, un’impresa colossale che culminerà con il primo volo dell’R88 nel 2026. Sono in corso test sui componenti chiave e sull’assemblaggio per qualificare il primo velivolo e stiamo aggiungendo al nostro stabilimento attrezzature essenziali per garantirne la prontezza alla produzione. Questo slancio è il risultato diretto del nostro investimento in persone e partnership, che garantisce il futuro dell’R88 come market-leading utility helicopter”.

(Ufficio Stampa Robinson Helicopter – Photo Credits: Robinson Helicopter)