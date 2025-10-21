Embraer firma un protocollo d’intesa con la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Corea del Sud

Embraer e la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Corea del Sud hanno firmato un protocollo d’intesa che vedrà entrambe le parti collaborare su nuove attività e opportunità di sviluppo del mercato nel defense sector della Corea del Sud.

Il protocollo d’intesa è stato firmato il giorno di apertura di ADEX 2025 tra l’Air Force Brigadier General Kang Joong-hee, Director of the Aircraft Business Division at DAPA e Bosco da Costa Jr., President & CEO of Embraer Defense & Security.

“Questo Memorandum d’intesa rappresenterà un’importante opportunità per Corea e Brasile di andare oltre un semplice rapporto acquirente-venditore e di orientarsi verso un modello di cooperazione per la crescita reciproca”, ha dichiarato l’Air Force Brigadier General Kang Joong-hee, Director of the Aircraft Business Division at DAPA. “Attraverso la cooperazione strategica con Embraer, DAPA sosterrà attivamente l’ingresso delle aziende coreane nella overseas supply chain e l’espansione delle esportazioni coreane di prodotti per la difesa”.

“Il Memorandum d’intesa riflette la crescente partnership tra Embraer e DAPA. Sfrutta le ampie capacità di Embraer Defense & Security nei settori aereo, terrestre, marittimo e spaziale per esplorare nuove opportunità di collaborazione, innovazione e supporto alle mutevoli esigenze di difesa della Corea del Sud”, ha dichiarato Bosco da Costa Jr., Presidente e CEO di Embraer Defense & Security, alla cerimonia della firma.

“Nel 2023, la South Korea Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ha selezionato il C-390 Millennium per il suo Large Transport Aircraft (LTA-II) public tender, fornendo alla Republic of Korea Air Force (ROKAF) nuovi military transport aircraft. Il velivolo C-390 Millennium sarà configurato appositamente per soddisfare i requisiti della ROKAF, insieme a servizi e supporto completi, tra cui training, ground support equipment and spare parts.

Embraer vanta una supply chain globale e collabora con aziende coreane sin dal lancio del suo E-Jets E2 commercial aircraft program nel 2013. Il mese scorso, Embraer e la Korea Trade-Investment Promotion Agency KOTRA hanno organizzato un roadshow di una settimana a Sacheon e Busan, che ha incluso visite e seminari volti a identificare aree di ulteriore collaborazione tra Embraer e le aziende coreane”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)