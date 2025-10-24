Air France-KLM completa l’acquisizione di una partecipazione del 2,3% in WestJet

Air France-KLM ha annunciato di aver completato l’acquisizione di una partecipazione del 2,3% nella compagnia aerea canadese WestJet.
Questa transazione era stata inizialmente annunciata il 9 maggio 2025.
“Air France-KLM ha acquistato tale partecipazione dal suo joint venture partner Delta Air Lines, che aveva acquisito una partecipazione di minoranza del 15% in WestJet, nell’ambito di una transazione separata precedentemente annunciata, che prevedeva anche l’acquisto di una partecipazione del 10% da parte di Korean Air. Tale transazione si è conclusa ieri, 22 ottobre 2025.
Le azioni acquistate dalle tre compagnie aeree rappresentano una partecipazione complessiva del 25% (Delta Air Lines: 12,7%, Korean Air: 10% e Air France-KLM: 2,3%), cedute da fondi e coinvestitori affiliati a Onex Partners, Canadian investor and alternative asset manager, azionista di controllo di WestJet“, afferma Air France-KLM.
“Air France-KLM collabora con WestJet dal 2009, con il lancio dell’interline ticketing. Da allora, la partnership si è ampliata fino a includere il codeshare e vantaggi reciproci per i membri fedeltà”,conclude Air France-KLM.
(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)