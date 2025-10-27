Iberia lancia il collegamento diretto tra Madrid e Orlando e celebra il primo anniversario dei suoi voli diretti per Tokyo

Iberia ha inaugurato il 26 ottobre la sua nuova rotta diretta tra Madrid e Orlando, rafforzando il suo impegno nel mercato statunitense ed espandendo la sua rete di destinazioni in Nord America.

“Il nuovo collegamento sarà operativo quattro volte a settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, e offrirà oltre 46.000 posti durante la stagione invernale. Si tratta della prima volta che Iberia vola direttamente a Orlando, diventando l’unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra la Spagna e questa città. Il volo inaugurale è partito alle 11:30 dall’Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport e l’atterraggio all’Orlando International Airport (MCO) è avvenuto alle 16:45 ora locale, con 272 passeggeri a bordo.

Prima della partenza dal Terminal 4 Satellite dell’Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport, i clienti Iberia sono stati accolti con diverse sorprese, tra cui un grande arco Walt Disney World al gate d’imbarco, che invitava i viaggiatori a iniziare il loro viaggio diretto verso la destinazione. A bordo, i passeggeri hanno anche potuto usufruire di servizi speciali, come un entertainment kit pensato appositamente per i più piccoli.

Orlando è famosa in tutto il mondo per ospitare il parco a tema più grande del mondo: Walt Disney World, che comprende quattro parchi a tema, due parchi acquatici, un’area dedicata allo shopping e alla ristorazione di lusso, oltre 20 hotel a tema, un importante ESPN sports complex e tre campi da golf.

Il resort sta attualmente attraversando la sua più significativa espansione degli ultimi vent’anni, con nuove attrazioni.

Oltre al tempo libero, la città si sta posizionando come destinazione strategica per il MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) tourism, grazie a strutture come l’Orange County Convention Center. Questa struttura è una delle più grandi degli Stati Uniti per mostre e meeting, ospita ogni anno centinaia di eventi internazionali, dalle fiere ai grandi congressi aziendali. La presenza di Cape Canaveral, legata all’industria spaziale e al turismo crocieristico, accresce ulteriormente l’attrattiva della regione”, afferma Iberia.

“Il lancio della nostra rotta diretta per Orlando segna un altro passo nella strategia di crescita di Iberia negli Stati Uniti, un mercato chiave per noi. Con questa aggiunta, offriamo ora nove destinazioni nel Paese, rafforzando la nostra posizione di compagnia aerea leader nei collegamenti tra Spagna e Nord America. Orlando è molto più di una destinazione turistica: è un hub globale per il tempo libero, i congressi e l’innovazione, e siamo orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la Spagna con questa città. Questa nuova rotta ci consente di continuare ad espandere la nostra rete, diversificando la nostra offerta e rafforzando l’hub di Madrid come porta d’accesso tra Europa e Americhe”, ha dichiarato Beatriz Guillén, Customers Director at Iberia.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Iberia e di celebrare il servizio non-stop tra Orlando e Madrid”, ha dichiarato Lance Lyttle, Chief Executive Officer of the Greater Orlando Aviation Authority (GOAA), which operates Orlando International Airport (MCO). “La passenger demand tra le città ha raggiunto livelli record e questo nuovo collegamento offre un collegamento di livello mondiale tra due destinazioni vivaci, sia per viaggi di piacere che d’affari. Ci sono nuove opportunità per i cittadini della Florida Centrale di esplorare il mondo e ora più visitatori internazionali possono scoprire tutto ciò che la nostra regione ha da offrire, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Orlando International Airport come vera e propria porta d’accesso globale”.

Iberia offre quattro voli settimanali tra Madrid e Orlando con aeromobili Airbus A330, con una capacità di 254 passeggeri nelle classi Business, Premium Economy ed Economy:

IB339 Madrid-Orlando – Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 11:30 – 16:45

IB340 Orlando-Madrid – Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 18:20 – 07:55 (+1)

“Con l’aggiunta di Orlando, Iberia espande la sua rete di destinazioni negli Stati Uniti a dieci città, rafforzando il suo impegno nel mercato nordamericano. Oltre a questa nuova rotta, la compagnia aerea opera voli diretti per New York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Angeles, Porto Rico e San Francisco. Questa rete offre una connettività solida e diversificata sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

Nel 2025 Iberia offrirà quasi 2 milioni di posti tra la Spagna e gli Stati Uniti e una media di 150 voli settimanali. Per questa stagione invernale, la compagnia aerea spagnola opererà due voli giornalieri per New York e Miami; fino a due voli giornalieri per Boston e Porto Rico, rotte potenziate dall’arrivo dell’Airbus A321XLR; tre voli settimanali per Washington, che è passata da una rotta esclusivamente estiva a un servizio annuale. Continueranno anche i voli giornalieri per Chicago, quattro voli settimanali per Dallas Fort Worth e tre per Los Angeles. San Francisco rimane una rotta estiva, con tre voli settimanali da maggio a settembre”, conclude Iberia.

Iberia celebra il primo anniversario dei suoi voli diretti per Tokyo

Oggi, 27 ottobre, ricorre un anno dall’inaugurazione da parte di Iberia della sua rotta diretta tra Madrid e Tokyo, la più lunga dell’intera rete: 14 ore di volo per il Giappone e 16 ore per il ritorno, sempre in direzione est.

“I passeggeri che completano il viaggio di andata e ritorno circumnavigano di fatto il globo, sorvolando l’Alaska, la Groenlandia e passando vicino al Polo Nord. Con tre frequenze settimanali operate dal suo aeromobile più avanzato, l’Airbus A350, questo collegamento ha rafforzato il ruolo di Iberia come ponte strategico tra Europa e Asia, contribuendo in modo significativo al turismo e alle relazioni bilaterali tra Spagna e Giappone.

Nel 2026 Iberia offrirà oltre 108.000 posti su questa rotta, che contribuirà per quasi 100 milioni di euro al PIL di Spagna e Giappone e si prevede che genererà circa 1.900 posti di lavoro diretti e indiretti”, afferma Iberia.

Iberia opera tre voli settimanali tra Madrid e Tokyo con aeromobili Airbus A350, che possono ospitare 348 passeggeri nelle classi Business, Premium Economy ed Economy:

IB281 Madrid-Tokyo – Giovedì, sabato, domenica 11:55 – 10:55 (+1)

IB282 Tokyo-Madrid – Lunedì, venerdì, domenica 11:45 – 19:45

“Dal lancio della rotta, Iberia ha adattato il suo servizio di bordo per soddisfare le preferenze dei viaggiatori giapponesi, noti per la loro elevata propensione al consumo e la richiesta di autenticità e qualità. In Business Class, i passeggeri ricevono pigiami e pantofole per un maggiore comfort e il menu include riso a richiesta, salsa di soia, tè verde giapponese e un’ampia selezione di snack giapponesi. Ogni settimana vengono caricati 187 chili di riso giapponese, per un totale di quasi 10.000 chili dall’inizio della rotta.

Il Giappone è diventato uno dei mercati più dinamici per il turismo spagnolo. Secondo Turespaña, la Spagna si colloca al secondo posto tra le destinazioni europee per interesse di viaggio dei turisti giapponesi e al terzo per considerazione complessiva. Madrid, in particolare, ha registrato un aumento del 10% delle prenotazioni dal Giappone, trainato da questo collegamento diretto e dal crescente appeal della città come centro culturale e commerciale”, prosegue Iberia.

“Questa rotta non è solo un collegamento aereo, è un impegno strategico per rafforzare i legami tra due paesi con affinità culturali ed economiche. In Iberia, puntiamo a continuare a promuovere un turismo di qualità e a mostrare il meglio della Spagna in Giappone. Vogliamo sottolineare il potenziale di Madrid come porta d’accesso alla Spagna, al resto d’Europa e all’America Latina, collegando entrambe le parti del mondo”, ha affermato María Jesús López Solás, Chief Commercial, Network, and Alliances Officer at Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)