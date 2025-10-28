Culinary Journey: il nuovo premium menu plan personalizzato di Lufthansa Group

Lufthansa Group informa: “Quali opzioni di ristorazione sono disponibili sul mio volo e quale pasto vorrei pre-ordinare? Quali bevande vorrei? Come posso assicurarmi di ricevere il mio pasto preferito?

Grazie al nuovo “Culinary Journey” di Lufthansa Group, i passeggeri che volano con Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines troveranno ancora più facile pre-ordinare e gustare i loro pasti e snack preferiti. Il “Culinary Journey” raggruppa tutte le offerte di cibo e bevande per l’intera esperienza di volo, indipendentemente dal fatto che i passeggeri volino con una o più compagnie aeree del Gruppo. Include il menu digitale, le opzioni di pre-ordine e una funzione di feedback. Le offerte variano a seconda della compagnia aerea e della classe di viaggio”.

“I clienti possono accedere alla nuova offerta direttamente tramite la Lufthansa Group app, il sito web o tramite un link nell’e-mail informativa inviata prima della partenza. La selezione culinaria appropriata viene fornita automaticamente a ciascun ospite in base alla prenotazione. Che si tratti di un volo a corto raggio in Economy Class o di un volo a lungo raggio in First Class, il “Culinary Journey” offre un’esperienza su misura in tutte le classi di viaggio. Gli ospiti possono trarne vantaggio anche se hanno un volo in coincidenza e volano con più di una compagnia aerea di Lufthansa Group.

Ad esempio, un ospite che ha prenotato un viaggio con più voli può viaggiare con Austrian Airlines da Vienna a Francoforte e da lì con Lufthansa a New York, selezionando in anticipo pasti e bevande per entrambi i voli tramite il “Culinary Journey”“, prosegue Lufthansa Group.

“Per la prima volta, i clienti che volano con Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines possono visualizzare a colpo d’occhio tutte le opzioni di cibo e bevande disponibili per il loro volo, anche sui voli in coincidenza con diverse compagnie aeree”, spiega Caroline Drischel, Senior Vice President Customer Journey del Gruppo. Il “Culinary Journey” rende la gamma completa di servizi offerti da Lufthansa Group, che rappresentiamo con le nostre compagnie aeree premium, ancora più coerente e piacevole per i nostri clienti che mai”.

“Inoltre, i clienti beneficiano spesso di una gamma più ampia di pasti che potrebbero non essere disponibili a bordo. Ad esempio, i passeggeri dei voli a lungo raggio possono scegliere fino a nove main courses, tra cui creazioni esclusive preparate appositamente per gli utenti del nuovo servizio. Il “Culinary Journey” offre inoltre ai viaggiatori la certezza di ricevere sempre esattamente il pasto che desiderano.

Sui voli più brevi, gli ospiti possono scegliere tra una gamma di gustosi prodotti da acquistare a bordo, come panini, bowl, insalate o torte. Beneficiano inoltre di uno sconto esclusivo del 10%. I preordini consentono una migliore pianificazione del flight catering, contribuendo a ridurre le eccedenze alimentari.

L’offerta include anche un’opzione diretta per fornire feedback e preferenze, in modo che le opinioni dei clienti possano essere integrate nell’ulteriore sviluppo del “Culinary Journey”“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)