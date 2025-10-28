Emirates accoglie l’UAE Team Emirates XRG nel suo Group Headquarters

Emirates informa: “Dopo una stagione trionfale, l’UAE Team Emirates XRG è atterrato a Dubai, facendo la sua prima tappa presso l’Emirates Group Headquarters. Durante la visita, i dipendenti, molti dei quali sono appassionati di ciclismo, hanno avuto l’opportunità di incontrare e socializzare con i membri del team.

Il team era guidato da Tadej Pogacar, numero uno al mondo nell’UCI World Ranking e quattro volte vincitore del Tour de France. A lui si sono uniti il numero 5 al mondo João Almeida, insieme ai ciclisti Florian Vermeersch, Jay Vine, Johnatan Narváez e Tim Wellens. Era presente anche il CEO del team, Mauro Gianetti. Sono stati accolti calorosamente da Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline.

La visita ha fatto seguito all’impressionante stagione del team, che ha visto il raggiungimento di un numero record di vittorie nel calendario ciclistico mondiale. I dipendenti Emirates hanno interagito con i ciclisti e celebrato gli straordinari risultati del team, sottolineando la solida partnership tra Emirates e l’UAE Team Emirates XRG“.

“Emirates è co-title sponsor e sostenitore incondizionato dell’UAE Team Emirates XRG fin dalla sua fondazione nel 2017. La compagnia aerea ha rinnovato la partnership con l’UAE Team Emirates XRG all’inizio di quest’anno.

Il team parteciperà a una pedalata comunitaria sull’Al Hudayriat Island il 30 ottobre 2025 per celebrare questa stagione memorabile”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)