Tecnam: nuova era per la Light Aviation con le FAA MOSAIC rules

Tecnam informa: “Con l’entrata in vigore, questa settimana, delle nuove MOSAIC (Modernization of Special Airworthiness Certification) rules, Tecnam Aircraft riafferma la sua leadership nei light sport and general aviation sectors, annunciando la sua piena disponibilità a guidare questa nuova era di trasformazione del volo. Questo regolamento rivoluzionario inaugura una nuova era per piloti, costruttori di aeromobili e aziende aeronautiche, ampliando le possibilità di volo per tutti”.

“In Tecnam crediamo che il percorso di ogni pilota sia unico. Your Ambition. Our Wings – è più di uno slogan: è la nostra promessa di supportare gli aviatori ovunque i loro obiettivi li portino”, ha dichiarato Giovanni Pascale Langer, Managing Director of Tecnam S.p.A. “Quando abbiamo letto il regolamento per la prima volta, abbiamo pensato che fosse modellato sulla nostra missione: rendere il volo più facile, più sicuro e accessibile a tutti. Ora, con MOSAIC, questa missione è più forte che mai”.

“Le FAA MOSAIC rules ridefiniscono radicalmente il concetto di Light Sport Aircraft (LSA), sostituendo le limitazioni di lunga data con performance-based criteria che promuovono l’innovazione, l’accessibilità e la crescita in tutta la comunità aeronautica.

Con MOSAIC, le possibilità si espandono notevolmente per aeroplani, piloti e meccanici:

No Weight Limit: gli LSA non sono più limitati a 1.320 libbre (610 kg).

Up to 4 Seats: gli Sport Pilots possono volare 4-seat airplanes con un passeggero.

Higher Stall Speeds: fino a 59 knots CAS (clean) for Sport Pilot privileges; 61 knots CAS (full flaps) for LSA eligibility.

Advanced Modern Features: sono ora consentiti retractable gear, constant-speed propellers and twin-engine configurations.

Night Flight: consentito con addestramento adeguato e certificazione medica.

Come uno dei General Aviation manufacturers più affidabili al mondo, Tecnam è pronta, con le sue piattaforme aeree di maggior successo e affidabilità, a conformarsi pienamente allo standard MOSAIC. L’approccio dell’azienda si concentra su soluzioni plug-and-play che ampliano l’accesso all’aviazione, mantenendo al contempo la sicurezza, l’innovazione e l’efficienza distintive di Tecnam“, prosegue Tecnam.

“MOSAIC apre una nuova era per l’aviazione e la sua comunità”, ha aggiunto Giovanni Pascale Langer. “Tecnam è, ancora una volta, pronta a guidare il futuro”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)