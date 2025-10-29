Disabilità e inclusione: l’impegno Enac per un trasporto aereo accessibile a tutti

“Accessibilità, inclusione, diritti e sostenibilità sono le parole chiave della visione Enac per costruire un’aviazione civile al passo con i tempi” . Con queste parole il Presidente dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma, ha delineato le linee guida del convegno “Le nuove sfide dell’Enac: dall’Italia verso l’Europa”, organizzato con il patrocinio e la partecipazione del Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli, che si è svolto oggi, 29 ottobre 2025, a Roma, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento, quarta edizione del workshop Enac PRM – Per riuscire meglio, è stato incentrato sui temi dell’accessibilità, dell’inclusione e dei diritti per persone con disabilità e a mobilità ridotta e ha rappresentato un importante momento di sintesi rispetto alle attività istituzionali svolte da Enac in questo ambito, nonché un’occasione per presentare i nuovi progetti in fase di lancio.

Il Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, nella quarta di copertina del programma dell’evento, ha espresso il suo apprezzamento per l’azione Enac nel promuovere l’inclusione nel trasporto aereo e ha ricordato come abbia voluto che il Presidente Di Palma fosse parte della delegazione istituzionale italiana nella Conferenza ONU sulla disabilità a New York.

“Il percorso portato avanti da Enac nel promuovere l’inclusione nel trasporto aereo è molto importante e va esattamente nella direzione che oggi, tutti insieme, siamo chiamati a percorrere per garantire ad ogni persona la possibilità di poter viaggiare, spostarsi e vivere pienamente la vita delle nostre comunità”, ha spiegato il Ministro Alessandra Locatelli . “La sfida da qui e per il futuro è non lasciare indietro nessuno. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per assicurare ad ogni persona il diritto di viaggiare in modo sicuro, accessibile e consapevole”.

Il Presidente Enac, Pierluigi Di Palma, nel suo intervento, ha dichiarato: “La tutela dei diritti dei passeggeri rappresenta uno dei valori fondanti dell’Enac, già dalla sua costituzione. Il diritto di volare deve essere garantito a tutti, nessuno escluso. L’Enac è l’unica Amministrazione ad avere una Direzione interamente dedicata ai diritti dei passeggeri, a conferma del nostro impegno costante per un trasporto aereo sempre più accessibile e inclusivo. L’evento di oggi si inserisce in una strategia più ampia volta a promuovere una cultura dell’attenzione e del rispetto verso tutti i passeggeri, con particolare riguardo a coloro che hanno esigenze specifiche, che devono essere considerati con la stessa dignità di ogni altro viaggiatore. Desidero ringraziare il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, per la preziosa collaborazione sviluppata con il nostro Ente: grazie a questa sinergia, il trasporto aereo italiano sta diventando un modello di riferimento anche per altri Paesi. Un impegno portato avanti negli anni, assecondando anche le mutate esigenze sociali, arrivando oggi a garantire il benessere degli animali domestici che grazie alle nostre linee guida possono viaggiare in cabina, con i proprietari, quali membri della famiglia”.

Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna: “Grazie al lavoro quotidiano svolto da Enac in questo ambito, in collaborazione con Istituzioni, operatori e associazioni, promuoviamo una cultura dell’inclusione e del rispetto, capace di valorizzare la pari dignità di tutti e di costruire una comunità solidale che non lascia indietro nessuno. La partecipazione di numerosi esperti stranieri al convegno di oggi dimostra che le iniziative promosse da Enac stanno producendo risultati concreti, riconosciuti a livello internazionale. Insieme individuiamo le soluzioni più efficaci per facilitare il viaggio aereo di ogni passeggero, affinché l’esperienza del volo sia piacevole e accogliente per tutti”.

Nel corso dei lavori, oltre a sintetizzare le iniziative realizzate dall’Ente nell’ambito del “Tavolo Tecnico Permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità”, istituito nel 2022 per affrontare tematiche normative e operative, sono stati presentati progetti nuovi e aggiornamenti su quelli consolidati, come la “Safety Briefing Card”, ideata e realizzata da Enac e ITA Airways, con il supporto della UICI e della Federazione nazionale Pro-Ciechi e presentata lo scorso anno in occasione della terza edizione del PRM Workshop.

Tra i progetti recenti è stato illustrato “Towards a more inclusive airport” ideato e sviluppato da Enac in collaborazione con società di gestione e associazioni, avviato con progetti pilota di Aeroporti di Roma, SEA Aeroporti di Milano e SAVE, per migliorare l’esperienza di viaggio di tutti, promuovendo un ambiente aeroportuale più accogliente, funzionale e inclusivo. Presentato anche il progetto “IIDII” (Inclusione – Interoperabilità – Disabilità – IntelligenzaArtificiale) che prevede un sistema di conversazione basato su AI, dotato di avatar vocali e in lingua dei segni, capace di comunicare in modo naturale e accessibile con i passeggeri in tempo reale. La finalità del progetto è quella di creare un’esperienza offrendo canali di comunicazione personalizzati (voce, testo, LIS, chat, video) per le persone sorde e superare ogni barriera comunicativa.

“My Eyes”, inoltre, è il progetto sviluppato da Enac con il proposito di utilizzare l’intelligenza artificiale per accompagnare i passeggeri non vedenti o ipovedenti nel percorso all’interno dell’aeroporto.

Oltre ai contributi del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, del Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, sono intervenuti in apertura il Presidente Garante diritti disabilità Maurizio Borgo, il Presidente FISH Vincenzo Falabella, il Presidente FAND Nazaro Pagano e, a seguire, nel primo panel, i Dirigenti Enac Mark De Laurentiis e Pasquale Proietti, Marina Maschio, Managing Director ADR Assistance e Andras Mogyoro Legal Officer European Commission.

La seconda sessione ha visto il coinvolgimento in qualità di relatori di Raffaele Cagnazzo, Presidente ENS, Federico Miscali, Accountable Manager SoGAer, Diego Borella del Ministero per le disabilità e Louise Cairney, Head of CX & Facilitation IATA.

Intervenuti nella terza e ultima sessione Mario Barbuto, Presidente UICI, Alessia D’Oppido, Accessibility/CE ITA Airways, Gerolamo Longo, Funzionario Enac e Angela Lynch, Policy Coordinator Facilitation ECAC.

Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, ha chiuso i lavori che sono stati moderati da Leonard Berberi, giornalista de Il Corriere della Sera.

(Ufficio Stampa Enac)