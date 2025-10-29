LOT Polish Airlines arriva a Bologna: nuovo servizio diretto per Varsavia

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, continua a crescere in Italia e aggiungerà Bologna alla sua rete di rotte dalla prossima primavera.

“Dal 30 marzo 2026 la compagnia aerea polacca servirà la nuova rotta Bologna-Varsavia sei volte a settimana per tutto l’anno con Boeing B737 MAX 8. Saranno offerti tre collegamenti al mattino (lunedì, mercoledì e venerdì) e tre alla sera (martedì, giovedì e domenica), offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità. Bologna sarà la quarta città in Italia, dopo Milano, Roma e Venezia, ad essere collegata a Varsavia da LOT Polish Airlines.

A Varsavia, hub globale di LOT Polish Airlines, i passeggeri da Bologna potranno prendere rapidamente e senza problemi numerosi voli in coincidenza, ad esempio per New York e Chicago negli Stati Uniti; Tokyo e Seul in Estremo Oriente; Delhi, Tashkent, Baku e Tbilisi nell’Asia centrale e meridionale; Cracovia, Oslo, Stoccolma e Tallinn in Polonia e in Europa”, afferma LOT Polish Airlines

Nuovi voli diretti da Bologna a Varsavia:

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, partenza da Bologna alle 11:40, arrivo a Varsavia alle 13:50.

Ogni martedì, giovedì e domenica, partenza da Bologna alle 18:25, arrivo a Varsavia alle 20:35.

“Da diversi anni stiamo assistendo a uno sviluppo molto positivo in Italia, con una domanda crescente per i nostri servizi di volo globali via Varsavia, soprattutto perché l’aeroporto Chopin della capitale polacca è ideale per voli in coincidenza senza lunghi scali”, afferma Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta + India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines.”Siamo entusiasti di due prime italiane il 30 marzo 2026: il volo inaugurale da Bologna a Varsavia e, come annunciato di recente, il volo inaugurale da Roma a Cracovia”.

I nuovi voli da Bologna a Varsavia possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)