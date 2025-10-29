SWISS informa: “Oltre un miliardo di persone in tutto il mondo convivono con una disabilità non visibile come autismo, ADHD, epilessia o demenza. Queste persone potrebbero trovare i viaggi aerei particolarmente difficili. Per supportarli nel modo più efficace possibile, Swiss International Air Lines (SWISS) aderisce all’Hidden Disabilities Sunflower program il 1° novembre. Questa iniziativa globale è già attiva in diversi paesi e continua ad acquisire importanza in tutto il mondo. Zurich Airport aderisce al programma il 1° novembre e offre cordini porta-accessori Sunflower ai viaggiatori che desiderano utilizzarli in numerosi aeroporti. I cordini saranno disponibili anche all’aeroporto di Ginevra.

Indossando il cordino verde con l’immagine del girasole, le persone con disabilità nascoste possono comunicare con discrezione agli altri che potrebbero aver bisogno di più tempo, pazienza, aiuto o comprensione in determinate situazioni. Naturalmente indossare il cordino Sunflower è del tutto facoltativo”.

“Viaggiare dovrebbe essere un’esperienza piacevole per tutti, indipendentemente da una disabilità visibile o nascosta”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Aderendo all’Hidden Disabilities Sunflower program, vogliamo contribuire attivamente a rimuovere gli ostacoli, alleviare le incertezze e creare un ambiente in cui tutti i nostri ospiti si sentano riconosciuti e compresi. Per noi, questo è un ulteriore passo fondamentale per creare e mantenere una cultura del viaggio ancora più inclusiva e rispettosa”.

“I sunflower lanyards saranno disponibili a Zurich Airport presso i PRM (passengers with reduced mobility) pick-up points, presso l’Arrival 2 information desk o presso i supervisors desks nella transit zone e al Check-in 1. All’aeroporto di Ginevra saranno disponibili presso la GVassistance Lounge nel Terminal 1.

I sunflower lanyards non intendono sostituire gli airport passenger assistance and wheelchair services. Inoltre, non danno diritto a chi li indossa a un trattamento prioritario o preferenziale al check-in, ai controlli di sicurezza o all’imbarco. Devono, tuttavia, garantire che chi li indossa goda della consapevolezza, del rispetto e dell’empatia del personale e di altre persone coinvolte durante l’intero processo aeroportuale”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)