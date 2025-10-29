SAS rafforza l’hub di Copenhagen con nuove rotte e un programma invernale ampliato

SAS lancia il suo winter traffic program con un importante aumento della capacità e nuove destinazioni da Copenhagen. Il programma garantisce un servizio più frequente, collegamenti più fluidi e una migliore offerta complessiva per i clienti in Scandinavia, Europa e oltre.

Il programma invernale rafforza Copenhagen come hub globale, collegando il Nord Europa a destinazioni in Europa, Nord America e Asia.

“Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di rete ottimizzata. I risultati sono chiari: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più ricche per i nostri clienti nei paesi nordici e oltre. Con nuove destinazioni, rotte più estese e un servizio più frequente, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS.

“Il programma invernale prevede due nuove rotte per tutto l’anno: Vienna, con due frequenze giornaliere, e Tel Aviv, con due frequenze settimanali, oltre a cinque nuove destinazioni invernali per il tempo libero: Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e Torino. Gli orari sono progettati per integrarsi perfettamente con la più ampia rete di SAS nei paesi nordici, in Europa e nelle destinazioni intercontinentali.

Sulla base di una forte espansione estiva nel 2025, 19 delle rotte operate durante l’estate proseguiranno anche in inverno. Tra queste, destinazioni nordiche come Billund e Turku, città europee come Budapest, Lione e Cracovia e voli intercontinentali per Seoul e Toronto“, afferma SAS.

“Con il 40% di posti in più rispetto allo scorso inverno, il programma consente il 55% di destinazioni collegate in più e il 75% di possibilità di scalo in più tramite Copenhagen, offrendo ai viaggiatori comodi collegamenti in giornata tra l’Europa settentrionale e centrale, nonché trasferimenti più fluidi tra Europa e Nord America o Asia.

Questa interessante connettività è ulteriormente supportata dalle prestazioni operative leader del settore di SAS. Secondo le statistiche di Cirium, SAS si colloca tra le compagnie aeree più puntuali in Europa e al mondo, garantendo ai passeggeri partenze puntuali e scali efficienti su tutta la rete”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)