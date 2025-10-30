IATA: passeggeri in crescita del 3,6% a settembre

IATA ha pubblicato i dati sulla September 2025 global passenger demand.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 3,6% rispetto a settembre 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 3,7% su base annua. Il load factor a settembre è stato pari all’83,4% (-0,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024).

La domanda internazionale è aumentata del 5,1% rispetto a settembre 2024. La capacità è aumentata del 5,2% su base annua e il load factor è stato pari all’83,6% (-0,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024).

La domanda domestica è aumentata dello 0,9% rispetto a settembre 2024. La capacità è aumentata dell’1,1% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,0% (-0,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024).

“La solida domanda internazionale ha guidato il 90% della crescita complessiva del 3,6% di settembre. È importante sottolineare che l’espansione della capacità ha leggermente superato la crescita della domanda, attestandosi al 3,7%. Il load factor, tuttavia, è rimasto molto solido, attestandosi all’83,4%. Con i November flight schedules che indicano un’espansione del 3% rispetto all’anno precedente, le compagnie aeree si stanno preparando a una crescita continua fino alle festività natalizie di fine anno. Questo nonostante le gravi limitazioni dovute a problemi irrisolti nella supply chain”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita dell’RPK internazionale ha raggiunto il 5,1% a settembre su base annua e la crescita ha interessato tutte le regioni. L’unica regione a mostrare un miglioramento significativo del load factor è stata l’Asia-Pacifico.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 7,4% su base annua. La capacità è aumentata del 6,1% su base annua e il load factor è stato pari all’83,3% (+1,0 punti percentuali rispetto a settembre 2024). I viaggi intra-asiatici sono stati il principale motore di crescita, con un aumento del 9,4%, trainato principalmente dal traffico proveniente da Cina e Giappone.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 4,0% su base annua. La capacità è aumentata del 4,4% su base annua e il load factor è pari all’85,6% (-0,3 punti percentuali rispetto a settembre 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 2,5% su base annua. La capacità è aumentata del 4,3% su base annua e il load factor è pari all’82,9% (-1,5 punti percentuali rispetto a settembre 2024). Il corridoio Nord America-Asia ha registrato una debole crescita, pari ad appena lo 0,9%. Al contrario, il traffico Nord America-Sud America si è ripreso dal calo di agosto, con una crescita dell’1,1%.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 6,3% su base annua. La capacità è aumentata del 6,2% su base annua e il load factor si è attestato all’81,9% (invariato rispetto a settembre 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 5,3% su base annua. La capacità è aumentata del 6,8% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,3% (-1,2 punti percentuali rispetto a settembre 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 5,3% su base annua. La capacità è aumentata del 5,1% su base annua. Il load factor si è attestato al 74,7% (+0,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è aumentato dello 0,9% rispetto a settembre 2024 e il load factor è diminuito di 0,1 punti percentuali, attestandosi all’83,0%, a seguito di un’espansione della capacità dell’1,1%. Il Brasile continua a guidare la classifica con un’espansione a due cifre. Al contrario, il calo dei viaggi domestici negli Stati Uniti ha accelerato fino al -1,7% e il suo load factor è il più debole tra i principali mercati domestici.

