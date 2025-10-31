American Airlines svela la prima rotta internazionale per l’Airbus A321XLR

American Airlines sta ampliando i collegamenti internazionali con un nuovo servizio stagionale da New York (JFK) a Edimburgo (EDI), a partire da marzo 2026.

“Dopo un’estate di successo a Edimburgo, American è entusiasta di offrire una seconda rotta per offrire ai viaggiatori un accesso più agevole a una delle loro destinazioni preferite”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Con l’Airbus A321XLR, un rivoluzionario aereo ora nella nostra flotta, non potremmo essere più entusiasti di collegare la Grande Mela con Auld Reekie. Questo è l’aereo giusto per inaugurare questa rotta e offre ai viaggiatori un’esperienza premium di livello superiore”.

I biglietti per la nuova rotta di American saranno in vendita a partire dal 3 novembre su aa.com o tramite l’app mobile di American.

“Edimburgo è una popolare destinazione turistica per i viaggiatori che desiderano un tocco letterario in più durante la loro vacanza europea.

American ha lanciato quest’anno un servizio stagionale tra Philadelphia (PHL) ed EDI, con l’intenzione di iniziare la stagione su questa rotta all’inizio del prossimo anno. I voli da JFK saranno complementari al servizio tra PHL ed EDI. Per i viaggiatori che desiderano ancora più flessibilità nella scelta dell’itinerario perfetto o per visitare altre zone d’Europa, l’Atlantic Joint Business partner British Airways offre voli diretti da EDI verso Inghilterra, Italia e Spagna.

JFK-EDI sarà la settima nuova rotta transatlantica di American per l’estate 2026. Ad agosto American ha annunciato cinque nuove rotte per l’Europa, tra cui nuovi servizi internazionali per Budapest (BUD) e Praga (PRG)“, afferma American.

New York (JFK) – Edinburgh (EDI) – Dall’8 marzo 2026 al 24 otobre 2026 – Airbus A321XLR

Philadelphia (PHL) – Edinburgh (EDI) – Dal 28 marzo 2026 al 24 ottobre 2026 – Boeing 787-8

“American è la prima compagnia aerea statunitense a introdurre l’A321XLR. Con 20 Flagship Suite® seats, 12 Premium Economy seats e 123 Main Cabin seats, questo aereo offre un’esperienza di volo di livello superiore (leggi anche qui). Tutti i clienti che volano su questo aereo avranno accesso a high-speed Wi-Fi and complimentary seatback entertainment con connettività Bluetooth.

L’A321XLR offre ai clienti la possibilità di migliorare la propria esperienza di viaggio durante il viaggio verso la Scozia. I Flagship Suite® seats offrono ai passeggeri sedute completamente reclinabili, accesso diretto al corridoio, ricarica wireless e molto altro. I Premium Economy seats sono dotati di poggiatesta, poggiapolsi e poggiapiedi con alette migliorati e ricarica wireless.

American offrirà pasti caldi e bevande gratuite in ogni cabina sui voli transatlantici. I menu di bordo ruotano mensilmente e sono curati per offrire più gusto a bordo. Ulteriori dettagli sull’offerta gastronomica a bordo saranno disponibili nei prossimi mesi”, prosegue American.

“Con la consegna di ulteriori aeromobili A321XLR ad American, la compagnia aerea prevede di utilizzarli su ulteriori rotte transcontinentali e internazionali. L’A321XLR debutterà sui voli tra JFK e Los Angeles (LAX) a partire dal 18 dicembre e American continuerà a operare questo aeromobile su questa rotta fino a marzo 2026″, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)