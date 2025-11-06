Aeroporto di Bologna: inaugurata la nuova Prima Vista Lounges by Aviapartner

L’Aeroporto di Bologna informa: “È stata inaugurata ufficialmente la nuova Prima Vista Lounges by Aviapartner dell’Aeroporto di Bologna, uno spazio completamente rinnovato rispetto alla precedente Marconi Business Lounge, ora gestito da un operatore specializzato. Aviapartner è infatti una delle principali realtà nel settore dell’handling e dei servizi premium in Europa, presente in 75 aeroporti europei e con oltre 65 anni di esperienza. Prima Vista Lounges è il marchio del Gruppo Aviapartner dedicato esclusivamente ai servizi aeroportuali Premium.

Aperta tutti i giorni dalle ore 05.00 alle 21.00, la nuova Lounge dell’Aeroporto di Bologna si presenta come un ambiente moderno e funzionale, pensato per garantire ai propri ospiti un’esperienza di pieno relax prima della partenza. Tra i principali servizi offre:

– Area ristoro con una selezione curata di Food&Beverage.

– Postazioni di lavoro.

– Zone Relax con sedute ergonomiche ed un ambiente silenzioso.

– Meeting Room.

– Zona Doccia, per un ristoro prima del proprio volo.

– Comodo Fast Track Lane accessibile direttamente dalla lounge.

Hanno partecipato al taglio del nastro: Enrico Postacchini, Nazareno Ventola e Stefano Gardini, rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Business Non Aviation di Aeroporto di Bologna, e Matteo Festuccia, Prima Vista Lounges General Manager”.

“L’Aeroporto di Bologna – ha dichiarato Enrico Postacchini – rappresenta un luogo di opportunità per il nostro territorio: per la mobilità dei cittadini, per lo sviluppo del turismo e per la crescita delle nostre imprese. La nuova Lounge che inauguriamo oggi è un tassello importante dei servizi che vogliamo offrire ai nostri passeggeri, in particolare quelli che viaggiano per lavoro e che hanno l’esigenza di spazi dedicati e comfort”.

“Siamo felici – ha commentato Nazareno Ventola – di inaugurare simbolicamente oggi la nuova sala, che nasce dall’idea di affidare ad un operatore con una forte specializzazione nei servizi premium un momento particolarmente importante per i nostri clienti, quello dell’attesa prima dell’imbarco. La nostra missione e il nostro impegno sono infatti quelli di trasformare l’esperienza aeroportuale dei nostri passeggeri rendendola la più piacevole possibile e offrendo il maggior comfort possibile durante la permanenza in aeroporto. Riteniamo con questa scelta di aggiungere un nuovo importante elemento nella costruzione di un aeroporto in costante miglioramento sia sul versante infrastrutturale sia dei servizi”.

“Il mondo dell’accoglienza – ha aggiunto Stefano Gardini – anche negli aeroporti si sta evolvendo rapidamente, con logiche comuni al settore dell’hospitality, oltre alle modalità gestionali operative aeroportuali. È necessario quindi una competenza diversa, con professionisti del settore, sia per garantire un nuovo approccio al passeggero sin dai primi momenti di ingresso in lounge, che per avere un approccio più strutturato nel mercato, attraverso un network di diversi scali, quindi per relazioni commerciali di business più efficaci con le compagnie aeree”.

“Per noi – ha dichiarato Matteo Festuccia – la nuova sala rappresenta molto più di uno spazio esclusivo: è un simbolo di accoglienza, di qualità e di attenzione verso i passeggeri, italiani e internazionali, che transitano da Bologna. Abbiamo voluto creare un luogo capace di coniugare comfort, eleganza e servizi di alto livello, in linea con gli standard dei più importanti hub internazionali. Siamo sicuri che la vostra prossima attesa in aeroporto non sarà più “tempo perso” ma tempo guadagnato”.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)