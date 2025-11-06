Lufthansa e SIXT stringono una partnership per l’esclusivo Lufthansa First Class limousine service

Lufthansa e il premium mobility provider SIXT stringono una partnership per l’esclusivo Lufthansa First Class Limousine Service.

“Da 20 anni, Lufthansa offre ai suoi First Class guests and HON Circle Members presso gli hub di Francoforte e Monaco un viaggio estremamente confortevole e senza intoppi, direttamente all’aereo e ritorno all’arrivo.

Un totale di 40 veicoli SIXT di vari modelli sono ora disponibili presso gli aeroporti di Francoforte e Monaco per questo servizio premium. I veicoli presentano i rispettivi loghi Lufthansa e SIXT e la dicitura ‘Lufthansa Shuttle Service’“, afferma Lufthansa Group.

Heiko Reitz, Member of the Executive Board of Lufthansa Airlines and Hub Manager Munich, afferma: “Siamo lieti di aver trovato in SIXT un partner solido per il nostro First Class limousine service. Questa collaborazione ci consente di offrire ai nostri First Class guests and HON Circle Members una selezione ancora più ampia di veicoli premium per questo popolare servizio. Questo ci consente di rispondere al meglio alle crescenti esigenze dei nostri ospiti, che richiedono maggiore flessibilità e soluzioni più personalizzate nell’ambito dei nostri servizi di terra premium”.

Vinzenz Pflanz, Member of the Management Board and Chief Business Officer of Sixt SE, afferma: “SIXT e Lufthansa vantano da molti anni una partnership basata sulla fiducia in diversi ambiti, basata su una visione condivisa di qualità, servizio ed esperienza premium. La collaborazione per il servizio limousine è un’ulteriore prova di questa fiducia e del nostro impegno nell’offrire ai clienti il massimo comfort e un’esperienza di viaggio impeccabile”.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)