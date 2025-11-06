Ryanair dal 12 novembre passerà al 100% alle carte d’imbarco digitali

Ryanair informa: “Ryanair ha ricordato ai passeggeri che da mercoledì (12 novembre) passerà al 100% alle carte d’imbarco digitali. Ciò significa che da mercoledì (12 novembre) i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea fisica, ma dovranno invece utilizzare la carta d’imbarco digitale generata nella loro app “myRyanair” durante il check-in per salire a bordo del loro volo Ryanair“.
“Questo passaggio, già adottato da quasi l’80% degli oltre 207 milioni di passeggeri annuali di Ryanair, offrirà un’esperienza di viaggio più veloce, più intelligente e più ecologica. Consentirà inoltre ai passeggeri di accedere più facilmente a una serie di funzioni innovative disponibili nell’app, tra cui:
Order to Seat: ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi.
Live Flight Information: aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi.
Direct Disruption Updates: notifiche live dal Centro Operativo Ryanair in caso di disservizi
Alternative Flight Options: opzioni di volo alternative in tempo reale durante le interruzioni.
Travel Documents: accessibili in un unico comodo luogo”, prosegue Ryanair.
Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo ora a poco meno di una settimana dal nostro passaggio al 100% alle carte d’imbarco digitali, il che significa che da mercoledì 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea fisica, ma dovranno invece utilizzare la carta d’imbarco digitale generata nella loro app “myRyanair” durante il check-in per salire a bordo del loro volo Ryanair.
Sebbene oltre l’80% dei passeggeri utilizzi già carte d’imbarco digitali, e quindi non sarà interessato da questo cambiamento progressivo, ricordiamo al piccolo numero di passeggeri che ancora stampano le carte d’imbarco di scaricare l’app myRyanair in vista del passaggio al 100% alle carte d’imbarco digitali da mercoledì 12 novembre.
Il passaggio al completamente digitale significa un’esperienza più veloce, più intelligente e più ecologica per i passeggeri, offrendo al contempo un accesso più semplice a una serie di funzioni innovative dell’app, tra cui “Order to Seat”, informazioni sul volo in tempo reale e aggiornamenti diretti in caso di interruzioni. Non vediamo l’ora di offrire un’esperienza di viaggio migliorata al 100% dei nostri clienti, ottimizzata attraverso la nostra app myRyanair, la migliore della categoria”.
(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)