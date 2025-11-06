IAG annuncia un investimento strategico nella connettività Wi-Fi per oltre 500 aeromobili

International Airlines Group (IAG) ha annunciato una partnership per implementare la Starlink-enabled high speed wi-fi connectivity sugli aeromobili di Aer Lingus, British Airways, Iberia, LEVEL e Vueling, con il primo aeromobile che dovrebbe essere operativo all’inizio del 2026.

“Ciò consentirà ai clienti di rimanere connessi in volo con velocità di download e upload uguali o superiori a quelle della connettività domestica, consentendo download rapidi, streaming e giochi online per i clienti delle compagnie aeree di IAG.

La nuova partnership con Starlink per il Wi-Fi ad alta velocità sarà implementata su oltre 500 aeromobili delle compagnie aeree di IAG, che coprono i viaggi a corto raggio in Europa e tutte le rotte transatlantiche e globali a lungo raggio del Gruppo.

Ciò significa che la flotta di IAG è sulla buona strada per includere più aeromobili con Wi-Fi ad alta velocità di qualsiasi altro European airline group”, afferma IAG.

“IAG si è concentrata sull’innovazione nell’ambito del suo programma di trasformazione a livello di Gruppo, con iniziative che includono l’intelligenza artificiale per ottimizzare la manutenzione dei motori e il lancio dello IAGi venturing fund per investire in startup e scale-up ad alto potenziale”, proseguen IAG.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha dichiarato: “Rimanere connessi in volo è sempre più importante per i clienti delle nostre compagnie aeree. L’introduzione del Wi-Fi ad alta velocità di Starlink trasformerà la connettività a bordo, migliorando sia la velocità di connessione che l’affidabilità per i clienti. I clienti di tutte le compagnie aeree IAG potranno beneficiare del servizio a partire dal prossimo anno. Questo dimostra come IAG stia lavorando insieme come gruppo, per promuovere l’innovazione e garantire importanti accordi a vantaggio di tutti i nostri stakeholder”.

“La flotta IAG al 31 dicembre 2024 era composta da 601 aeromobili. Tutti gli aeromobili IAG che non sono destinati al ritiro a breve termine riceveranno il nuovo Wi-Fi. I piani di implementazione varieranno a seconda della compagnia aerea e saranno comunicati non appena il piano di implementazione sarà finalizzato”, conclude IAG.

British Airways: accordo con Starlink per offrire a ogni cliente in ogni cabina la connessione Wi-Fi gratuita

British Airways ha annunciato oggi che i suoi clienti potranno presto beneficiare della connettività Starlink.

“Starlink è un provider Wi-Fi rivoluzionario, basato sulla costellazione satellitare più avanzata al mondo, che orbita molto più vicino alla Terra rispetto a quelli utilizzati tradizionalmente, offrendo anche alle aree più isolate un’esperienza internet più affidabile e veloce.

La compagnia aerea inizierà il lancio di Starlink nel 2026. Una volta completata l’installazione, tutti i clienti, indipendentemente dalla cabina in cui viaggiano, avranno accesso gratuito al servizio per lo streaming, il lavoro e la comunicazione, senza bisogno di un login specifico.

Questo è l’ultimo investimento annunciato nell’ambito del piano di trasformazione da 7 miliardi di sterline di British Airways, un programma che ha portato a notevoli miglioramenti nella customer experience sin dal suo annuncio nel 2024. La compagnia aerea ha apportato miglioramenti tangibili, tra cui un netto miglioramento della puntualità e un costante miglioramento dei punteggi di soddisfazione dei clienti per quanto riguarda il servizio di bordo, le lounge globali, il cibo e le bevande, il check-in, l’imbarco e l’assistenza clienti”, afferma British Airways.

Sean Doyle, British Airways Chairman and Chief Executive, ha descritto l’aggiunta della connettività Starlink alla flotta BA come una pietra miliare nel percorso di trasformazione della compagnia aerea: “Continuiamo a concentrarci sulla trasformazione dell’esperienza dei nostri clienti. Il lancio di Starlink sui nostri aerei sia a lungo che a corto raggio rappresenta una svolta per noi e per i nostri clienti, migliorando la loro esperienza a bordo dei nostri voli offrendo loro una connettività impeccabile da gate a gate. Soprattutto sui voli a corto raggio, questo ci distinguerà davvero dai nostri concorrenti. Con il nostro nuovo Wi-Fi basato su Starlink, i nostri clienti potranno godere di una connessione Internet ultraveloce e a bassa latenza dal momento in cui salgono a bordo fino al momento in cui atterrano, anche sorvolando oceani e regioni remote. È un Wi-Fi che ti fa sentire come a casa, anche a 38.000 piedi di altezza”.

“Doyle ha concentrato la sua attenzione sulla trasformazione del vettore, che ha finora realizzato oltre 1.000 iniziative di trasformazione e investimento, tra cui: un nuovo global lounge concept, presente in due nuove lounge a Miami e Dubai; 15 lounge completamente rinnovate, tra cui a Seattle, Washington, Singapore, Glasgow e Gatwick; 17 nuovi aeromobili A320neo per voli a corto raggio dotati delle nuove cabine a corto raggio della compagnia aerea con nuovi sedili, realizzati nel Regno Unito con materiali e designer britannici; consegna di 36 nuovi aeromobili dal 2023; puntualità record, supportata da nuove tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che introducono decisioni operative basate sui dati e un predictive aircraft maintenance programme; una customer experience migliorata durante le disruption, con digital refreshment and hotel vouchers ora offerti ai disrupted customers a Heathrow e comunicazioni con i clienti più chiare e frequenti.

In arrivo: l’attesa nuova First Suite della compagnia aerea, con il sedile e il letto più ampi e lunghi, uno schermo TV 4K da 32 pollici e illuminazione d’atmosfera regolabile, in una spaziosa suite; altri nuovi aerei per il 2026, inclusi i Boeing 787-10; una nuova app per il 2026″, conclude British Airways

Iberia offrirà il free high-speed Wi-Fi a tutti i clienti

Iberia è pronta a offrire a tutti i suoi clienti un nuovo e migliorato onboard connectivity system. IAG, la società madre della compagnia aerea, ha appena firmato un’alleanza strategica con Starlink, il principale fornitore di servizi Internet via satellite al mondo, sviluppato da SpaceX.

“Grazie a questo accordo, Iberia offrirà un servizio Wi-Fi ad alta velocità su tutti i suoi voli, sia a lungo che a corto raggio. Il servizio sarà gratuito per tutti i clienti (Economy, Premium Economy e Business) e rappresenta un importante passo avanti nell’esperienza di bordo, consentendo ai passeggeri di rimanere connessi per tutta la durata del volo.

Questa iniziativa, la cui implementazione inizierà nel 2026, consentirà ai clienti Iberia di godere di un’esperienza internet a bordo simile a quella di casa.

Grazie alla tecnologia avanzata di Starlink, i clienti Iberia avranno accesso a internet ad alta velocità ovunque nel mondo, anche in aree prive di copertura come i poli. Questa innovazione garantisce ai clienti Iberia di rimanere connessi per tutta la durata del volo, indipendentemente dalla rotta o dalla destinazione”, afferma Iberia.

“La tecnologia di Starlink, basata su una rete di migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa, offrirà velocità di download fino a 450 Mbps e velocità di upload fino a 70 Mbps, consentendo l’accesso a piattaforme di intrattenimento in streaming, lavoro basato sul cloud, gaming online e molte altre possibilità”, prosegue Iberia.

“L’accordo tra IAG e Starlink rafforza l’impegno dell’airline group verso l’innovazione e la tecnologia, pilastri fondamentali del Flight Plan 2030 di Iberia. Questa alleanza consentirà una connettività ad alta velocità e migliorerà l’esperienza del cliente dall’imbarco all’atterraggio.

In linea con la sua strategia, Iberia allocherà una parte significativa dell’investimento di 6 miliardi di euro delineato nel Flight Plan 2030 a iniziative che promuovono la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la creazione di Ciudad Iberia, un polo di innovazione aeronautica all’avanguardia. In questo modo, la compagnia si muove verso un futuro più connesso, efficiente e sostenibile, consolidando la sua leadership nell’aviazione europea”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa International Airlines Group – British Airways – Iberia)