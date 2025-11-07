Prende il volo la nuova rotta invernale 2025 di Ryanair Napoli – Bratislava

Ryanair ha annunciato che il primo volo della sua nuova rotta invernale 2025 da Napoli a Bratislava è decollato questa settimana. Ryanair opererà 4 voli a settimana su questa nuova rotta invernale 2025, offrendo ai clienti italiani ancora più scelta e collegamenti regolari alle tariffe più basse d’Europa.
L’intero operativo invernale 2025 di Ryanair è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com.
Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo felici di veder decollare questa settimana il primo volo della nostra nuova rotta invernale 2025 da Napoli a Bratislava, con a bordo tanti viaggiatori in partenza per una meritata pausa invernale. Questa nuova ed entusiasmante rotta invernale opererà quattro volte a settimana, arricchendo il già solido operativo invernale 2025 di Ryanair e offrendo ancora più scelta ai nostri clienti, sempre alle tariffe più basse. L’intero operativo invernale 2025 di Ryanair è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com”.
(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)