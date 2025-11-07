Embraer avvia l’installazione di un impianto solare presso l’Executive Jets Headquarters

Embraer ha annunciato l’attivazione del suo più grande global solar energy generation project, situato presso l’Executive Jets headquarters a Melbourne, Florida.

“In collaborazione con Florida Power & Light Company (FPL), attraverso il suo FPL SolarVantage program, l’installazione segna un traguardo importante verso l’obiettivo di Embraer di operare con energia rinnovabile al 100% in tutti i siti globali entro il 2030.

L’impianto solare comprende oltre 1.900 pannelli ed è il primo in uno stabilimento Embraer statunitense progettato per compensare il consumo energetico in loco. Con una capacità prevista di produzione fino a 1.800 MWh all’anno, sufficienti ad alimentare la maggior parte del Customer Center dell’azienda, il sistema rappresenta un passo significativo nella riduzione dell’impronta di carbonio di Embraer in Nord America.

Oltre alla sede centrale, Embraer ha annunciato che sfrutterà l’energia solare in altre sedi in Florida, partecipando al SolarTogether program di FPL. Il voluntary subscription program consente ai clienti di beneficiare dei vantaggi ambientali ed economici dell’energia solare su larga scala e di ricevere fino al 45% del loro consumo energetico annuo dagli FPL solar energy centers, il tutto senza installazione o manutenzione di pannelli solari. I siti Embraer che partecipano al programma hanno collettivamente il potenziale per compensare circa 10 milioni di MWh nel primo anno”, afferma Embraer.

“Integrando l’energia rinnovabile nelle nostre strutture, ci avviciniamo di un passo ai nostri obiettivi di sostenibilità e rafforziamo il nostro impegno per l’innovazione, a vantaggio sia dei nostri clienti che delle comunità in cui operiamo”, afferma Andreza Alberto, Vice-President of People, ESG and Communications at Embraer. “Non vediamo l’ora di estendere questo impegno oltre il nostro Customer Center all’avanguardia e ad altri edifici nel nostro campus di Melbourne e in altre sedi in tutta la Florida”.

“Questa espansione evidenzia l’impegno di Embraer per la sostenibilità e l’innovazione, in linea con la sua più ampia strategia ESG, che include l’adozione e il crescente utilizzo di SAF nelle operazioni di volo in partenza dalle sue Melbourne facilities”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)