Etihad Airways amplia la sua rete in Arabia Saudita con il lancio di voli per Medina

Etihad Airways ha inaugurato questa settimana i voli da Abu Dhabi a Medina, ampliando ulteriormente la presenza della compagnia aerea nel Regno dell’Arabia Saudita.

“Il servizio diretto ripristinato collega Abu Dhabi a Medina. La rotta soddisferà la crescente domanda da tutto il mondo alla ricerca di collegamenti senza interruzioni per la città del Regno.

Medina si aggiunge alle operazioni di Etihad nel Regno, rafforzando il ruolo della compagnia aerea come importante punto di riferimento per i viaggi da e per l’Arabia Saudita. Con il lancio dei voli per Medina, Etihad opererà 93 voli settimanali verso cinque città del Regno, con quattro voli al giorno per Riyadh, Jeddah e Dammam e tre voli settimanali per Al Qassim. Questa espansione rientra nell’ambiziosa strategia di crescita di Etihad, che prevede l’annuncio di 31 nuove destinazioni in un anno”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Il lancio di Medina riflette il nostro impegno nel rafforzare i collegamenti tra Abu Dhabi e l’Arabia Saudita, uno dei nostri mercati più importanti. Medina ha un profondo significato culturale e spirituale per milioni di persone e siamo onorati di offrire un comodo collegamento via Abu Dhabi verso questa città culturalmente e spiritualmente importante. Con questa nuova rotta, non vediamo l’ora di supportare i viaggi religiosi e di offrire agli ospiti maggiore accesso, scelta e comodità grazie alla nostra sede ad Abu Dhabi”.

“Etihad opererà cinque voli settimanali per Medina con i suoi Airbus A321, che saliranno a sei voli settimanali entro la fine dell’anno. Il servizio offre un viaggio tranquillo e confortevole agli ospiti in viaggio tra Abu Dhabi e il Regno, offrendo l’accogliente ospitalità di Etihad sia in classe Business che Economy.

I visitatori che si collegano a Medina tramite l’ampia rete di Etihad possono usufruire di un complimentary Abu Dhabi Stopover, con due notti gratuite in uno dei migliori hotel di Abu Dhabi.

Il lancio di Medina segna un’importante pietra miliare nella strategia di crescita di Etihad, che sta espandendo significativamente la propria rete in Medio Oriente, Africa, Asia, Europa e Nord America. A ottobre, la compagnia aerea ha inaugurato voli per Sumatra (Medan), Phnom Penh, Addis Abeba e Krabi, mentre a novembre ha già inaugurato voli per Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong e Tunisi“, conclude Etihad.

