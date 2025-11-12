Iberia aumenterà la capacità in Brasile del 25% nella prima metà del 2026

Iberia continua a rafforzare la connettività in America Latina, in particolare in Brasile, il Paese che ha registrato il maggiore aumento di capacità sulla rete a lungo raggio della compagnia aerea nel 2025.

“Durante questo periodo, Iberia ha offerto oltre 591.000 posti, con un aumento del 27% rispetto al 2024, ben al di sopra della crescita registrata da altri vettori che operano su questa rotta.

L’espansione continuerà nel 2026. Solo nel primo semestre, Iberia offrirà 72.000 posti aggiuntivi rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo un totale di 365.000 posti.

L’annuncio è stato dato dal CEO di Iberia, Marco Sansavini, durante l’inaugurazione ufficiale di Espacio Iberia, che rimarrà aperto fino al 30 novembre in una delle location più esclusive di San Paolo.

L’80% della capacità aggiuntiva che Iberia offrirà nella prima metà del 2026 deriva dalle nuove rotte che saranno lanciate tra dicembre e gennaio, raddoppiando il numero di destinazioni Iberia in Brasile.

Il primo volo per Recife partirà da Madrid il 13 dicembre, con tre frequenze settimanali. Fortaleza seguirà il 19 gennaio, sempre con tre frequenze settimanali. Si prevede che entrambe le rotte trasporteranno fino a 56.000 passeggeri nei primi sei mesi del 2026.

Queste rotte saranno operative tutto l’anno, non stagionalmente, rafforzando l’impegno di Iberia nei confronti del mercato brasiliano e della connettività tra i due Paesi”, afferma Iberia.

“In totale, la disponibilità di posti in Brasile aumenterà di 72.000. Per rotta: San Paolo manterrà 221.000 posti, la stessa quantità del 2025, dopo l’aumento a due voli giornalieri; Rio de Janeiro offrirà oltre 70.000 posti, in crescita del 9%, con cinque frequenze settimanali e l’introduzione dell’Airbus A350 durante i mesi estivi; Recife e Fortaleza aggiungeranno 27.000 posti nella prima metà dell’anno.

Oltre a queste quattro destinazioni dirette, Iberia mantiene un codeshare agreement con LATAM e un interline agreement con GOL, che forniscono accesso a un massimo di 50 destinazioni nazionali in Brasile“, prosegue Iberia.

“Iberia ha scelto San Paolo, un importante polo economico e turistico del Brasile, per ospitare Espacio Iberia fino al 30 novembre.

Questa nuova edizione dell’iniziativa, che ha già toccato Madrid, Bogotà, Città del Messico e Buenos Aires, si svolge in una delle zone più esclusive di San Paolo: Rua Óscar Freire 777. Il suo obiettivo è avvicinare l’esperienza di volo Iberia al pubblico brasiliano.

I visitatori potranno prendere i comandi di un aereo nel nostro simulatore di volo, provare le classiche divise Iberia o assaggiare i menu serviti nelle nostre cabine Business, Premium Economy ed Economy. Ci saranno anche molte sorprese: show cooking dal vivo, trasmissioni radiofoniche, concerti e degustazioni di prodotti tipici spagnoli.

Espacio Iberia sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 20:00. Tutte le attività sono gratuite, ma chi desidera vivere queste esperienze deve prenotare in anticipo tramite il sito web: https://www.espacio.iberia.com/pt-br“, conclude Iberia.

Iberia si classifica come terza compagnia aerea più puntuale in Europa e ottava a livello mondiale

Iberia informa: “A ottobre Iberia si è classificata come la terza compagnia aerea più puntuale in Europa e l’ottava a livello mondiale, secondo il report mensile pubblicato dalla società di consulenza internazionale Cirium. La compagnia aerea sale sul podio europeo e mantiene la sua posizione tra le prime dieci a livello mondiale.

Nell’ultimo mese, l’83,14% dei 16.604 voli operati dalla compagnia aerea spagnola è arrivato in orario. Questa categoria include le compagnie aeree con il più alto numero di posti disponibili (ASK) sul mercato; in particolare, devono rientrare nel 10% dei posti disponibili a livello globale e operare in almeno tre regioni”.

Ramiro Sequeira, Chief Production Officer di Iberia, ha dichiarato: “Questo riconoscimento non è frutto del caso, ma il risultato dell’impegno, del coordinamento e della dedizione di tutti in Iberia. Da coloro che pianificano e preparano ogni volo agli equipaggi, al personale di terra e ai team di manutenzione: tutti contribuiscono ogni giorno a garantire che i nostri voli decollino e atterrino in orario. In Iberia, la puntualità è un traguardo condiviso che riflette anche il nostro impegno per la sicurezza e l’eccellenza dei nostri team, consentendoci di offrire la migliore esperienza ai nostri clienti”.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)