Etihad Airways registra profitti record nei primi nove mesi del 2025

Etihad Airways ha continuato a registrare risultati record, raggiungendo i migliori risultati trimestrali della sua storia e sostenendo la crescita in tutte le aree di business principali.

“I risultati evidenziano la crescita della compagnia aerea, la crescente soddisfazione dei clienti e i continui miglioramenti in termini di efficienza.

Il profit after tax ha raggiunto 1,7 miliardi di AED (463 milioni di dollari) nei primi nove mesi del 2025, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando il margine di profitto della compagnia aerea all’8%, rispetto al 7% dello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi totali sono aumentati del 18% su base annua, raggiungendo 21,7 miliardi di AED (5,9 miliardi di dollari), sostenuti da una solida performance sia nel segmento passeggeri che in quello cargo. I ricavi passeggeri sono aumentati del 20% su base annua, raggiungendo 18,2 miliardi di AED (4,9 miliardi di dollari), riflettendo l’aumento della capacità e il potenziamento della rete della compagnia aerea. I ricavi del settore cargo sono cresciuti dell’8%, raggiungendo i 3,2 miliardi di AED (875 milioni di dollari), trainati da una maggiore capacità e da volumi più elevati (+6% su base annua).

La performance operativa è rimasta solida, con l’EBITDA in crescita del 27% su base annua, raggiungendo i 4,3 miliardi di AED (1,2 miliardi di dollari), con un margine EBITDA migliorato del 20%, +1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È continuata la solida generazione di cassa, con un operating cash flow che ha raggiunto quasi 6 miliardi di AED (oltre 1,5 miliardi di dollari), con un aumento di oltre il 40% rispetto all’anno precedente”, afferma Etihad.

“Etihad ha trasportato 16,1 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2025, il numero più alto di sempre nella sua storia, con un aumento del 18% su base annua, supportato da un aumento del 17% della capacità e da un load factor più elevato pari all’88% (+1 punto percentuale su base annua).

La soddisfazione dei clienti ha continuato a crescere per tutto il 2025, con i Net Promoter Score (NPS) in miglioramento in tutte le classi e il raggiungimento di livelli record nella classe Premium. La nuova flotta di A321LR è stata accolta con particolare entusiasmo dagli ospiti, stabilendo un nuovo standard di comfort e servizio sugli aeromobili a fusoliera stretta”, prosegue Etihad.

“Le performance di Etihad quest’anno hanno stabilito un nuovo standard, superando il mercato e trainando quasi la metà della crescita totale dei passeggeri degli Emirati Arabi Uniti”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “È una chiara conferma della nostra strategia, della forza del nostro team e dell’attrattiva di Abu Dhabi come destinazione di livello mondiale. Ci stiamo espandendo, migliorando l’esperienza degli ospiti e mantenendo la nostra attenzione su efficienza e performance. Desidero ringraziare ogni membro del nostro team per il contributo a questi risultati e i nostri ospiti per il loro continuo supporto. La loro fiducia e il loro entusiasmo ci ispirano a offrire esperienze straordinarie ogni giorno”.

“La flotta operativa di Etihad ha raggiunto i 115 aeromobili a fine settembre 2025, con un incremento di 19 unità rispetto all’anno precedente, segnando uno dei periodi di consegna più intensi nella storia della compagnia aerea. Nel terzo trimestre Etihad ha aggiunto nove aeromobili: il suo primo Airbus A321LR a luglio, seguito da altri due A321LR, tre Boeing 787, due Airbus A350 e un A320, con un aumento di oltre il 20% su base annua dei posti disponibili (ASK) per il trimestre. All’inizio di luglio la compagnia aerea ha anche raggiunto un importante traguardo, trasportando 20 milioni di passeggeri su base continuativa di 12 mesi per la prima volta nella sua storia.

La nuova flotta A321LR è entrata in servizio il 1° agosto 2025 con il suo volo inaugurale per Phuket.

L’espansione della flotta di Etihad ha permesso all’azienda di continuare a sviluppare la propria rete e la propria connettività, operando quasi 300 voli passeggeri al giorno, con oltre 100 destinazioni, di cui 91 operative al 30 settembre. Nel terzo trimestre la compagnia aerea ha lanciato i voli inaugurali per Atlanta e Al Alamein e ha annunciato nuove destinazioni per Salalah, Kazan e Cracovia, rafforzando ulteriormente la sua presenza in Medio Oriente, Europa e Asia centrale. Solo in Europa, Etihad ha aggiunto oltre 500.000 posti nel 2025, rafforzando il suo ruolo nel supportare la crescita del turismo inbound di Abu Dhabi. In totale, negli ultimi 12 mesi sono state lanciate o annunciate 31 nuove destinazioni, a dimostrazione dell’impegno di Etihad nel rendere Abu Dhabi una delle città più connesse al mondo”, continua Etihad.

“Etihad ha continuato a migliorare l’efficienza operativa, migliorando al contempo l’esperienza degli ospiti.

Nel periodo, Etihad ha anche rafforzato le sue partnership e la presenza del marchio, tra cui il lancio di accordi di fidelizzazione con Vietnam Airlines e un’espansione della partnership cargo con Atlas Air.

La continua performance di Etihad è trainata dalla dedizione dei suoi dipendenti. Nei primi nove mesi del 2025, la compagnia aerea ha assunto oltre 2.600 nuovi dipendenti, tra cui oltre 200 piloti e 1.500 membri dell’equipaggio di cabina, a dimostrazione del ritmo di crescita della sua rete e della sua flotta. Nello stesso periodo, oltre 1.500 dipendenti sono stati promossi, a riconoscimento delle ottime prestazioni e della leadership in tutta l’organizzazione”, conclude Etihad.

Etihad Guest rinomina i ‘GuestSeat’ come ‘Saver Award’

Etihad Guest, il pluripremiato programma fedeltà di Etihad Airways, ha migliorato significativamente la sua esclusiva esperienza di viaggio per i membri, consentendo l’acquisto di ogni posto con le miglia e con diversi livelli di flessibilità.

“I GuestSeat awards saranno ora denominati “Saver Award” e offriranno un prezzo di partenza ridotto per i redemption tickets. Questi aggiornamenti sono pensati per offrire ai membri maggiore flessibilità, trasparenza e convenienza nella prenotazione di voli con le miglia Etihad Guest, in linea con le tariffe commerciali di Etihad“, afferma Etihad.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “Etihad Guest è progettato per premiare la fedeltà e queste modifiche garantiscono ai nostri membri una flessibilità e una trasparenza ancora maggiori nell’utilizzo delle miglia. I Saver Award seats evidenziano il valore esclusivo che i nostri membri meritano, con più possibilità di personalizzare il viaggio in base alle proprie esigenze e flessibilità per ogni posto”.

“Il rebranding riflette un modo più intuitivo e comprensibile per i membri di riconoscere il valore esclusivo della prenotazione di posti con fixed mileage rates. I Saver Award seats rimangono disponibili esclusivamente per i membri Etihad Guest, offrendo un valore eccezionale grazie all’accesso a ogni posto a fixed redemption rates.

Il Saver Award può essere riscattato sulla rete in rapida espansione di Etihad e su oltre 26 partner, il più grande global partnership and frequent flyer network di qualsiasi non-allied airline; tra queste, presto si aggiungerà Hong Kong Airlines, a seguito dell’accordo tra i due vettori la scorsa settimana, quando Etihad ha lanciato la sua rotta da Hong Kong ad Abu Dhabi.

In linea con le tariffe commerciali della compagnia aerea, Etihad Guest offrirà ora diversi vantaggi tra cui scegliere, tra cui l’opzione di rimborso completo del biglietto premio.

Per saperne di più sul programma Etihad Guest, visitare etihad.com“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)