Emirates si prepara a operare la più grande Starlink-enabled international wide-body fleet

Emirates implementerà il Wi-Fi Starlink su tutta la sua flotta in servizio.

“A partire dai Boeing 777 a novembre 2025, il servizio sarà completato entro la metà del 2027. Il servizio gratuito e ultraveloce offre una connessione internet di qualità pari a quella a terra a quota di crociera, rafforzando l’impegno di lunga data della compagnia aerea nel fornire una connettività di bordo leader del settore.

La connettività Starlink consentirà ai clienti Emirates di riprodurre contenuti in streaming, giocare, effettuare chiamate, lavorare e navigare sui social media durante il viaggio, sia sugli schermi dei sedili che sui dispositivi personali, contemporaneamente. Questa perfetta integrazione offre esperienze di connessione su larga scala in tutte le classi di viaggio.

Emirates prevede di installare Starlink su tutta la sua flotta in servizio, composta da 232 aeromobili, nei prossimi due anni. La compagnia aerea ha già equipaggiato il suo primo aeromobile con Starlink, A6-EPF, il Boeing 777-300ER attualmente esposto al Dubai Airshow, dove i visitatori potranno sperimentare in prima persona la connettività ad alta velocità a terra.

Il primo volo commerciale passeggeri Emirates con Starlink partirà subito dopo l’Airshow, con il rientro in servizio dell’A6-EPF, segnando l’inizio di un’implementazione accelerata dell’intera flotta. La compagnia aerea equipaggerà circa 14 aeromobili al mese con Starlink, con l’installazione sulla flotta di Airbus A380 a partire da febbraio 2026.

La compagnia aerea è pronta a installare due antenne su ogni Boeing 777 e tre antenne, una novità assoluta nel settore, su ogni Airbus A380, garantendo i massimi livelli di connettività, capacità e copertura in ogni classe di cabina per una migliore esperienza del cliente. Emirates renderà inoltre disponibile la TV in diretta su Starlink, inizialmente sui dispositivi personali e poi sugli schermi dei sedili posteriori a partire da fine dicembre 2025.

Il servizio Wi-Fi Starlink su Emirates sarà gratuito per tutti i clienti, in tutte le cabine degli aeromobili dotati di Starlink, con un semplice accesso con un clic che non richiede alcun pagamento o iscrizione speciale a Skywards”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “La partnership con Starlink rappresenta un altro momento decisivo nel nostro impegno costante per garantire ai nostri clienti un “volo migliore”. Stiamo introducendo il Wi-Fi più veloce al mondo, migliorando le aspettative dei passeggeri in termini di connettività in volo, come una produttività senza interruzioni, la comunicazione in tempo reale con i propri cari e una connessione ininterrotta alla propria vita digitale. Ma questo è solo un tassello della trasformazione in atto nella nostra flotta. Starlink viene installato parallelamente al più ambizioso programma di rinnovamento delle cabine nel settore dell’aviazione, che include nuove cabine Premium Economy, una Business Class migliorata, una First Class rinnovata, tecnologie di intrattenimento ampliate e aggiornate e, ora, una connettività leader del settore”.

Sir Tim ha aggiunto: “La filosofia di Emirates è semplice ma efficace: ci impegniamo a garantire coerenza. Mentre altri propongono un mix confuso di prodotti su una flotta variegata, noi vogliamo che tutti i nostri clienti possano usufruire dei migliori prodotti Emirates, non solo su determinate rotte o tipologie di aeromobili. Ecco perché stiamo investendo così tanto nel nostro programma di ammodernamento. Connettività all’avanguardia, cabine eccezionali, intrattenimento completo e un world-class service offerto dal nostro talentuoso personale di cabina: tutti questi elementi riflettono il nostro ingente investimento e il nostro impegno per alzare l’asticella di ciò che dovrebbe essere il viaggio aereo”.

Chad Gibbs, VP of Starlink Business Operations, SpaceX, ha dichiarato: “Con Starlink a bordo del tuo volo Emirates, potrai guardare contenuti in streaming, giocare e fare videochiamate senza interruzioni, proprio come a terra. Siamo entusiasti di trasformare l’esperienza di viaggio di Emirates e di supportare la rapida installazione di Starlink, mantenendo al contempo l’attenzione sulla qualità complessiva del servizio”.

“Il lancio riflette anche l’entità del programma di ammodernamento di quasi 220 aeromobili di Emirates. Ad oggi, sono entrati in servizio 76 aeromobili completamente rinnovati, con Premium Economy, Business Class riprogettata, suite di First Class rinnovate e finiture di pregio in tutti gli ambienti”, conclude Enirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)