Emirates ordina 65 ulteriori aeromobili Boeing 777X

Emirates ha annunciato oggi ordini per 65 ulteriori Boeing 777-9, dotati di motori GE 9X, per un valore di 38 miliardi di dollari a prezzi di listino, in occasione dell’apertura del Dubai Airshow 2025.

“Questo porta il portafoglio ordini totale della compagnia aerea con Boeing a 315 aeromobili widebody, di cui 270 Boeing 777X, 10 Boeing 777 Freighter e 35 Boeing 787; il portafoglio ordini con GE Aerospace per i motori GE9X arriva a un totale di 540 unità, incluse le 130 unità aggiuntive firmate oggi. Si tratta di un impegno a lungo termine di notevole portata per la produzione aerospaziale statunitense, che genererà supporto per centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto nel settore manifatturiero statunitense per tutta la durata dei programmi.

L’ultimo accordo di Emirates con Boeing fornisce anche un forte sostegno allo studio di fattibilità di Boeing per lo sviluppo del 777-10, una variante più grande della sua famiglia 777X, con la compagnia aerea che ha sottoscritto opzioni per convertire il suo ultimo ordine di 777-9 nel 777-10 o nel 777-8“, afferma Emirates.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Emirates è già il più grande operatore di Boeing 777 al mondo e oggi stiamo ampliando il nostro impegno nel programma con ordini aggiuntivi per un valore di 38 miliardi di dollari per 65 Boeing 777-9 e 130 motori GE9X. Questo è un impegno a lungo termine e una testimonianza della nostra partnership con Boeing e GE e con il settore aerospaziale statunitense. Ciascuno dei nostri aeromobili ordinati è stato attentamente considerato nel piano di espansione di Emirates, che è in linea con i piani di crescita di Dubai. Avere una flotta giovane e moderna con prodotti di cabina innovativi è sempre stato un pilastro della strategia di Emirates e non vediamo l’ora di continuare a collaborare a stretto contatto con Boeing per ricevere la consegna dei nostri primi 777-9 a partire dal secondo trimestre del 2027 e per equipaggiare i nostri ultimi aeromobili con prodotti di bordo all’avanguardia e leader del settore”.

Commentando lo studio sul 777-10, HH Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Emirates ha espresso apertamente il suo interesse affinché i produttori costruiscano aeromobili con maggiore capacità, più efficienti da utilizzare, soprattutto in vista della prevista crescita del traffico aereo e delle crescenti limitazioni negli aeroporti. Sosteniamo pienamente lo studio di fattibilità di Boeing per lo sviluppo del 777-10 e abbiamo la possibilità di convertire il nostro ultimo ordine di 777-9 al 777-10 o al 777-8”.

Stephanie Pope, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, ha dichiarato: “Siamo profondamente onorati che Emirates abbia nuovamente scelto il Boeing 777X per alimentare il suo futuro, mentre la compagnia aerea rinnova la sua flotta di livello mondiale ed espande il suo rinomato network globale. Boeing è stata un orgoglioso sostenitore di Emirates negli ultimi 40 anni, accompagnandola nella sua crescita fino a diventare uno dei vettori leader a livello mondiale e sviluppando una reputazione di eccellenza e innovazione. Non vediamo l’ora di ampliare la nostra partnership e di far volare Emirates con aerei Boeing per i decenni a venire”.

Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines & Services di GE Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership decennale con Emirates, mentre insieme costruiamo il futuro del volo. Emirates, già il più grande cliente al mondo per i motori GE90 e GP7200, questo ulteriore ordine di GE9X riflette la fiducia di Emirates nella nostra tecnologia e nel nostro team. Siamo pronti a supportare Emirates in ogni modo per sfruttare l’efficienza e la durata delle nostre soluzioni e servizi leader del settore”.

“Nei suoi 40 anni di storia, Emirates ha operato tutti i modelli della famiglia Boeing 777 e oggi vanta la più grande 777 fleet al mondo, dotata di motori GE90. I 119 Boeing 777-300ER, i 10 Boeing 777-200LR e gli 11 Boeing 777 Freighter di Emirates collegano Dubai a oltre 140 città.

Dopo l’ordine di oggi, Emirates prevede consegne di aeromobili Boeing fino al 2038, un impegno e una partnership a lungo termine che coinvolgeranno le competenze e la maestria di migliaia di lavoratori che producono e assemblano i 777X e i motori GE9X in diverse sedi negli Stati Uniti, tra cui Alabama, Kansas, Kentucky, Indiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, Carolina del Nord, Ohio, Carolina del Sud, Texas, Vermont e Washington”, conclude Emirates.

