Etihad Airways presenta l’A321LR al Dubai Airshow

Etihad informa: “Il nuovo Airbus A321LR di Etihad Airways è esposto in una mostra statica al Dubai Airshow: l’unico narrowbody aircraft della regione dotato di First Suite private.
Con un’autonomia estesa e un’efficienza nei consumi notevolmente migliorata, questo aeromobile di nuova generazione serve rotte da Abu Dhabi verso destinazioni come Chiang Mai, Düsseldorf, Krabi, Phnom Penh, Phuket, Tunisi e Zurigo, offrendo un autentico lusso a lungo raggio per i segmenti a corto e medio raggio”.
“Quest’anno la compagnia aerea rafforza la sua presenza al Dubai Airshow con l’aggiunta dell’Etihad Pavillion, che offre ai visitatori l’opportunità di ammirare e provare i suoi pluripremiati prodotti. Sarà presente anche Etihad Aviation Training, che accoglierà i visitatori per discutere di opportunità di partnership e illustrare il futuro della formazione aeronautica.
L’Airbus A380 di Etihad parteciperà al Fly Past, che celebra l’apertura dell’Airshow, uno dei tanti eventi salienti della settimana”, conclude Etihad.
