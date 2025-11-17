L’Emirates A350 fa il suo debutto nel flypast al Dubai Airshow 2025

Emirates informa: “Per la prima volta in assoluto in formazione aerea, l’A350 di Emirates è stato protagonista dello spettacolare sorvolo di apertura del Dubai Airshow 2025. Insieme al Boeing 777 di Emirates e all’iconico A380, la compagnia aerea ha mostrato la sua flotta completa in volo per la prima volta dall’arrivo dell’A350 nel novembre 2024.

A dimostrazione delle straordinarie capacità aeronautiche degli Emirati Arabi Uniti, l’esibizione aerea ha visto la partecipazione di una formazione di 60 velivoli, con Emirates in testa alla flotta commerciale, seguita da altre compagnie aeree commerciali degli Emirati Arabi Uniti e da una flotta di aerei militari ed elicotteri”.

“L’iconico A380 di Emirates ha volato a un’altitudine di 152 metri, seguito dal Boeing 777 a 212 metri e infine dall’A350 a 272 metri. Uno degli eventi più attesi del Dubai Airshow, la straordinaria esibizione aerea ha deliziato migliaia di partecipanti, mentre la formazione si librava sopra la pista dell’Al Maktoum International Airport (DWC).

Per promuovere la tradizione aeronautica degli Emirati Arabi Uniti, la sezione Emirates dello show è stata guidata da un team interamente emiratino, dalla pianificazione al pilotaggio del velivolo. Il Capitano Mubarak Al Mheiri ha pilotato l’A380 in testa alla formazione, mentre il Capitano Ali Almarzooqi e il Capitano Rashed Murshed hanno comandato rispettivamente il Boeing 777 e l‘A350. Il Capitano Khalid Akram, Deputy Chief Pilot Boeing, faceva parte del Flight Control Committee team, supervisionando l’intera esibizione”, prosegue Emirates.

“La pianificazione dell’esibizione aerea è complessa e richiede il coordinamento con l’intero ecosistema aeronautico, inclusi diversi team della compagnia aerea, degli altri vettori emiratini, dell’UAE Ministry of Defence, UAE Military e dei Controllori del Traffico Aereo, nonché la collaborazione con il Dubai Air Show Flying Control Committee e con entrambe le autorità aeronautiche (DCAA e GCAA). Ogni minimo dettaglio è stato preso in considerazione, dai diversi modelli di traffico aereo e dalle aree sorvolate alle condizioni meteorologiche e del vento, per garantire uno spettacolo impeccabile”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)