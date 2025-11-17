GE Aerospace: gli ordini e gli accordi durante il primo giorno del Dubai Airshow

Emirates e GE Aerospace firmano un accordo per 130 motori aggiuntivi per equipaggiare flotta in crescita di Boeing 777-9

GE Aerospace ed Emirates hanno annunciato oggi un accordo per 130 motori GE9X per equipaggiare altri 65 Boeing 777-9, portando il totale dei motori GE9X ordinati dalla compagnia aerea a oltre 540 (leggi anche qui). L’accordo include anche motori di riserva e un accordo di servizi a lungo termine.

“Questo annuncio rafforza la partnership quarantennale tra le due compagnie. Il primo volo della compagnia aerea con sede a Dubai, nell’ottobre 1985, fu alimentato da motori GE Aerospace. Oggi, la compagnia aerea serve oltre 140 destinazioni in sei continenti e opera le flotte più grandi al mondo di Airbus A380 (principalmente alimentati dal motore GP7200) e Boeing 777 (alimentati esclusivamente dal motore GE90)”, afferma GE Aerospace.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Emirates è già il più grande operatore di Boeing 777 al mondo e oggi stiamo ampliando il nostro impegno nel programma con ulteriori ordini per un valore di 38 miliardi di dollari per 65 Boeing 777-9 e 130 motori GE9X. Questo è un impegno a lungo termine e una testimonianza della nostra partnership con Boeing e GE, e con il settore aerospaziale statunitense”.

Russell Stokes, President & CEO, Commercial Engines & Services for GE Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership decennale con Emirates, mentre insieme promuoviamo il futuro del volo. Emirates è già il più grande cliente al mondo per i motori GE90 e GP7200. Questo ulteriore ordine per il GE9X riflette la fiducia di Emirates nella nostra tecnologia e nel nostro team. Siamo pronti a supportare Emirates in ogni modo per sfruttare l’efficienza e la durata delle nostre soluzioni e servizi leader del settore”.

“Disponibile esclusivamente sulla famiglia Boeing 777X, composta da velivoli 777-9 e 777-8F, il GE9X offre un consumo specifico di carburante inferiore del 10% rispetto al suo predecessore, il GE90-115B, con emissioni tecnologicamente all’avanguardia di una generazione. È anche il motore più testato nella storia di GE Aerospace prima dell’entrata in servizio, con oltre 1.700 dust ingestion cycles per convalidarne la durata e le prestazioni, in particolare in ambienti operativi difficili come il Medio Oriente. Come tutti i motori commerciali di GE Aerospace, il motore GE9X è certificato per funzionare con SAF blend approvati”, conclude GE Aerospace.

GE Aerospace espande le operazioni a Dubai South con una nuova facility

Oggi, in occasione del primo giorno del Dubai Airshow, GE Aerospace ha annunciato i piani per la costruzione di una nuova state-of-the-art On Wing Support (OWS) facility al Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub in Dubai South. Questo investimento strategico sottolinea l’impegno di GE Aerospace nel supportare la crescente domanda di servizi per motori CFM LEAP e nel preparare il mercato per il futuro, con l’entrata in servizio del motore GE9X.

“La struttura si estenderà su una superficie di 11.000 metri quadrati, sostituendo l’attuale sede di 2.700 metri quadrati e rafforzando l’impegno di GE Aerospace nello sviluppo di capacità e di una forza lavoro altamente qualificata nella regione. Oltre a supportare la domanda per CFM LEAP e GE9X, la struttura fungerà da hub per le implementazioni sul campo, lo sviluppo di tecnologie avanzate e la formazione interna ed esterna. Per la prima volta nella storia dell’OWS, il sito includerà strutture dedicate alla formazione MRO per migliorare le capacità dei team e supportare le esigenze formative dei clienti”, afferma GE Aerospace.

“Questo investimento sottolinea l’impegno costante di GE Aerospace nel supportare i nostri clienti in Medio Oriente e oltre”, ha dichiarato Farah Borges, VP Assembly, Test & MRO for GE Aerospace. “Con la continua crescita della domanda di servizi per motori LEAP, questa struttura ci consentirà di offrire servizi di manutenzione, riparazione e revisione di livello mondiale su larga scala, posizionandoci al contempo per supportare la futura entrata in servizio del motore GE9X. Espandendo la nostra presenza in questo mercato critico, garantiamo ai nostri clienti l’accesso alle tecnologie avanzate, alla formazione e al supporto sul campo di cui hanno bisogno per raggiungere l’eccellenza operativa e l’affidabilità”.

“La GE Aerospace On Wing Support organization in tutto il mondo svolge un ruolo fondamentale nel network dell’azienda, eseguendo circa il 35% di tutte le LEAP overhaul shop visits per supportare l’obiettivo di una maggiore affidabilità e prevedibilità per i clienti. La nuova struttura di Dubai è un investimento che consentirà al team di ampliare le operazioni di revisione, continuando a offrire servizi di assistenza rapida e sul campo per tutti i motori GE Aerospace, CFM International ed Engine Alliance.

La decisione di costruire la struttura presso il Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH) a Dubai South riflette l’importanza strategica del fiorente ecosistema aeronautico degli Emirati Arabi Uniti. Dubai South ospiterà in futuro quello che si prevede diventerà il più grande aeroporto del mondo: l’Al Maktoum International. Si tratta di un punto di accesso situato al crocevia del commercio aereo, marittimo e terrestre, con un ecosistema integrato e un’attenzione particolare alla connettività”, prosegue GE Aerospace.

Tahnoon Saif, Chief Executive Officer, Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova facility di GE Aerospace a Dubai South, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di hub leader a livello mondiale per l’innovazione aeronautica e aerospaziale. Questa partnership riflette la visione condivisa di promuovere la crescita e fornire servizi di livello mondiale al settore”.

“I vertici di GE Aerospace e MBRAH parteciperanno questa settimana alla cerimonia di inaugurazione dei lavori. L’inizio dei lavori di costruzione è previsto per dicembre 2025, con completamento previsto nel primo trimestre 2027″, conclude GE Aerospace.

flydubai e GE Aerospace siglano accordo per i motori GEnx

GE Aerospace e flydubai hanno annunciato un nuovo ordine per 60 motori GEnx-1B per equipaggiare la prima flotta widebody di flydubai, composta da 30 Boeing 787-9. L’accordo, firmato al Dubai Airshow 2025, include anche motori di riserva e un accordo di servizi a lungo termine per supportare il lancio delle operazioni a lungo raggio del vettore.

“Questo accordo rafforza la strategia di crescita di flydubai e la continua espansione della sua rete, consentendo alla compagnia aerea di aumentare la capacità sulle rotte esistenti e di soddisfare la domanda di una base passeggeri in crescita.

La scelta dei motori GEnx-1B sottolinea la fiducia di flydubai nelle comprovate soluzioni tecnologiche di GE Aerospace, che offrono prestazioni, durata ed efficienza nei consumi ai vertici della categoria”, afferma GE Aerospace.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer at flydubai, ha dichiarato: “Nel corso degli anni flydubai si è affermata come un attore chiave nel settore dell’aviazione, guidata dalla visione di rendere i viaggi più accessibili e convenienti attraverso l’hub aeronautico globale di Dubai. Le prestazioni e la durata dei nostri motori svolgono un ruolo fondamentale per il successo delle nostre operazioni e dei piani di espansione della flotta, soprattutto ora che ci prepariamo ad accogliere il Boeing 787 nella nostra flotta nei prossimi anni. Ci aspettiamo una partnership lunga e di successo con GE Aerospace mentre intraprendiamo il prossimo capitolo della nostra crescita”.

“Siamo onorati della fiducia di flydubai nella tecnologia di GE Aerospace, mentre la compagnia aerea entra nella sua prossima fase di crescita”, ha dichiarato Russell Stokes, President and CEO of Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “I motori GEnx offriranno affidabilità, efficienza e durata per alimentare la prima flotta widebody della compagnia aerea. Siamo entusiasti di contribuire a promuovere i piani di espansione di flydubai”.

“Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 70 milioni di ore di volo e si attesta come il GE Aerospace fastest-selling high-thrust engine fino ad oggi, con oltre 3.900 motori attualmente in servizio e in arretrato, comprese le unità di ricambio. Il motore GEnx equipaggia due terzi di tutti i Boeing 787 attualmente in servizio.

GE Aerospace è un partner impegnato degli Emirati Arabi Uniti da oltre 40 anni”, conclude GE Aerospace.

