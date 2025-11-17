Il Boeing 787 Lufthansa special livery è in arrivo a Francoforte a dicembre

Lufthansa informa: “Il Boeing 787-9 con l’iconica livrea speciale Lufthansa per il centenario del 2026 sarà consegnato a Lufthansa a dicembre.
L’aereo, che ha ricevuto la sua livrea presso Boeing a Charleston (Carolina del Sud), è stato trasferito ieri a Everett (Washington). L’aereo, battezzato Berlin, dovrebbe arrivare a Francoforte poco prima di Natale”.
“L’aereo con livrea speciale, marche di registrazione D-ABPU, progettata per celebrare il centenario di Lufthansa nel 2026, unisce tradizione e futuro in un design iconico. La fusoliera blu è decorata con una gru bianca le cui ali si fondono con le ali stesse, trasformando l’aereo in un ambasciatore volante di Lufthansa.
Si prevede che D-ABPU entrerà in servizio di linea a gennaio”, conclude Lufthansa.
(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)