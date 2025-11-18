Amsterdam e Bruxelles entrano nella rete di LATAM Airlines con nuovi voli diretti per São Paulo e il Sud America nel 2026

LATAM Airlines amplia ulteriormente la sua presenza in Europa e potenzia la connettività con il Sud America. La compagnia ha annunciato il lancio di due nuove rotte dirette per São Paulo (GRU) da Amsterdam e Bruxelles, oltre all’aumento delle frequenze su diverse rotte europee già esistenti, con l’obiettivo di offrire più opzioni di viaggio e migliorare l’esperienza complessiva dei passeggeri.

“A partire da aprile 2026, LATAM Airlines inaugurerà la rotta Amsterdam (AMS) – São Paulo (GRU) con tre voli settimanali, creando un collegamento diretto tra Paesi Bassi e Brasile. Nel giugno 2026, la compagnia inizierà anche a operare la rotta Bruxelles (BRU) – São Paulo (GRU) con tre frequenze settimanali, collegando la capitale belga al principale hub del Sud America.

Oltre a queste nuove rotte, LATAM Airlines conferma il rafforzamento delle operazioni dall’Europa verso il Brasile a partire dal 2026:

Roma – São Paulo: voli giornalieri da giugno 2026

Barcellona – São Paulo: voli giornalieri da giugno 2026

Madrid – São Paulo: due voli giornalieri da luglio 2026“, afferma LATAM Airlines.

“Il lancio di nuove rotte e il potenziamento delle frequenze dall’Europa al Sud America rappresentano una tappa significativa della nostra strategia di crescita regionale, permettendo a un maggior numero di passeggeri di viaggiare direttamente tra i due continenti”, ha dichiarato Thibaud Morand, Direttore Generale di LATAM Airlines per Europa, Asia e Oceania. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di viaggio moderna, efficiente e connessa, con più opzioni per i clienti e una rete internazionale in continua espansione”.

“Tutti i nuovi voli saranno operati con aeromobili Boeing 787-9, dotati di 30 posti in Business Class e 270 in Economy. I passeggeri potranno godere di un’esperienza premium a bordo, con un’offerta culinaria di qualità e un avanzato sistema di intrattenimento, confermando l’impegno di LATAM Airlines a garantire viaggi confortevoli, moderni ed efficienti.

Queste nuove operazioni rappresentano un passo strategico nell’espansione della rete LATAM Airlines, offrendo ai viaggiatori europei più possibilità di raggiungere il Sud America, con collegamenti agevoli da São Paulo a oltre 50 destinazioni in Brasile e alle principali capitali regionali come Lima, Santiago del Cile, Buenos Aires, Montevideo e Asunción, tra le altre città iconiche del Sud America.

Nel 2026, LATAM Airlines opererà 90 voli settimanali da 10 punti strategici in Europa, rafforzando la connettività con il Sud America. I servizi partiranno da Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Milano, Roma, Francoforte, Lisbona, Amsterdam e Bruxelles, consolidando la presenza del gruppo sul continente e ampliando le opzioni di viaggio per passeggeri business e leisure”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)