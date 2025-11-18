Iberia amplia la sua rete nordamericana con un nuovo volo diretto per Toronto

Iberia continua a portare avanti il suo Flight Plan 2030, volto ad espandere la sua rete a lungo raggio e a rafforzare la sua leadership nei collegamenti tra Europa e Americhe. In questo contesto, la compagnia aerea annuncia il lancio della sua rotta diretta per Toronto.

“A partire dal 13 giugno, Iberia offrirà cinque frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) per Toronto, creando nuove opportunità per il turismo e gli affari tra i due Paesi. In totale, Iberia offrirà 37.000 posti tra Madrid e Toronto durante la prossima stagione estiva.

IB0367 Madrid-Toronto – Lun, Mer, Ven, Sab, Dom – 12:00 15:00

IB0368 Toronto-Madrid – Lun, Mer, Ven, Sab, Dom – 17:10 06:55 (+1)

Questo lancio fa parte del Flight Plan 2030, la roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, che include un investimento di 6 miliardi di euro nel rinnovo e nell’espansione della flotta (passando dagli attuali 48 aeromobili a lungo raggio a 70), la digitalizzazione dei servizi, un’esperienza cliente migliorata e l’apertura di nuove destinazioni”, afferma Iberia.

“Questo lancio fa parte del nostro Flight Plan 2030, attraverso il quale continuiamo ad espandere la nostra rete a lungo raggio e a rafforzare la nostra presenza in Nord America. Toronto sarà la nostra 49a destinazione nella nostra rete, segnando una pietra miliare nella storia di Iberia. Questo collegamento avvicinerà il Canada alla Spagna e all’Europa, offrendo al contempo ai viaggiatori canadesi maggiori opzioni per scoprire il nostro Paese e il continente europeo con la migliore esperienza. Operare questa rotta con l’Airbus A321XLR non è solo una decisione operativa, ma una dichiarazione di principi: innovazione, efficienza e sostenibilità sono i pilastri su cui costruiamo il nostro futuro”, ha dichiarato María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Iberia a Toronto Pearson, inaugurando un nuovo ed entusiasmante collegamento tra Toronto e la Spagna”, ha dichiarato Deborah Flint, Presidente e CEO di Toronto Pearson. “Con quasi 70.000 passeggeri che viaggiano ogni anno tra l’Aeroporto Internazionale di Toronto Pearson e l’Aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas, questa nuova partnership rafforzerà la nostra rete globale e offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni per scoprire la vivace cultura spagnola, migliorando al contempo i collegamenti con destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa”.

“La nuova rotta per Toronto sarà operata dall’Airbus A321XLR, l’aeromobile più moderno della flotta Iberia per i voli transatlantici. Iberia è stata la compagnia aerea di lancio di questo modello, che è diventato uno dei più efficienti sul mercato, offrendo fino al 40% di risparmio di carburante rispetto agli aeromobili wide-body. Questa capacità consente di effettuare rotte transatlantiche con un aeromobile a corridoio singolo, mantenendo gli elevati standard di comfort della flotta a lungo raggio di Iberia.

L’A321XLR è dotato della nuova cabina Airspace, che offre vani portaoggetti più ampi, illuminazione a LED e una maggiore sensazione di spazio, migliorando l’esperienza di bordo. Dispone di due classi di volo, Business ed Economy, per un totale di 182 posti.

Venerdì scorso ha segnato un anno da quando Iberia è diventata la prima compagnia aerea al mondo a operare l’Airbus A321XLR, un aeromobile che ha trasformato la connettività transatlantica con maggiore efficienza e flessibilità”, conclude Iberia.

