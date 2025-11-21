Air Canada eleva la North American Travel Experience con un completo fleet upgrade

Air Canada ha annunciato il suo programma di rinnovamento delle cabine più completo di sempre, progettato per rendere ogni volo in Nord America più confortevole, più connesso e più coerente per i clienti e l’equipaggio. Questo investimento pluriennale, che abbraccia Air Canada mainline, Air Canada Rouge e Air Canada Express, reinventa l’esperienza di bordo con nuovi interni, tecnologie di ultima generazione e dettagli studiati con cura, ispirati al feedback di clienti e colleghi. Tra questi, l’offerta Wi-Fi veloce e gratuita più completa del settore, sponsorizzata da Bell.

“Quando i clienti salgono a bordo di un aereo Air Canada, dovrebbero provare immediatamente un senso di comfort, attenzione e orgoglio”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President and Chief Operations Officer at Air Canada. “Supportato dal servizio pluripremiato dei colleghi di tutta la compagnia, questo programma di rinnovamento mira a offrire questa sensazione in modo coerente, su ogni volo. Che si viaggi per lavoro, per piacere o per una via di mezzo, ogni aggiornamento è progettato pensando ai nostri clienti. In particolare, questo programma include un prodotto Air Canada Rouge completamente nuovo, con intrattenimento di bordo all’avanguardia, Wi-Fi veloce e gratuito e sedili reclinabili per tutti i passeggeri”.

“Tutti i Boeing 737 MAX 8 attualmente in servizio nella Air Canada mainline fleet passeranno ad Air Canada Rouge entro il 2026. Le cabine rinnovate saranno dotate di 12 posti in Business Class, 18 posti in Economy Preferred con spazio extra per le gambe e 147 posti in Economy Standard, tutti reclinabili, con personal on-demand entertainment screens e Wi-Fi veloce e gratuito per i membri Aeroplan.

Per supportare questa transizione della flotta, verrà aperta una nuova Rouge crew base a Vancouver, offrendo più scelta ai viaggiatori provenienti dal Canada occidentale.

Nell’ambito di questa trasformazione, tutti gli Airbus A320 e A321 opereranno sulla Air Canada mainline. Gli interni saranno aggiornati secondo gli standard più recenti di Air Canada, tra cui nuovi posti, l’intrattenimento di bordo più recente e un Wi-Fi veloce e gratuito migliorato. Queste cabine rinnovate integreranno il nuovo standard di design di Air Canada: un’estetica tipicamente canadese, moderna, accessibile e accogliente, che riflette la bellezza e la raffinatezza del Canada. Il programma è in pieno svolgimento, con 15 Airbus A321 già operativi con gli aggiornamenti.

Air Canada continuerà a investire nella sua flotta A220: un aereo rivoluzionario che offre comfort, tecnologia ed efficienza ai vertici della categoria, progettato e costruito in Quebec. Air Canada ha ordinato altri 26 Airbus A220-300 e introdurrà il suo nuovo standard di design nelle consegne future, inclusi gli Airbus larger XL overhead bins, a partire da marzo 2026″, afferma Air Canada.

“Il miglioramento dell’esperienza del cliente si estende ai viaggi regionali. Gli aeromobili di Air Canada Express operati da Jazz, inclusi l’Embraer E175 e il Mitsubishi CRJ-900, saranno dotati del nuovo standard di cabina a partire dal 2026. È in fase di implementazione il Wi-Fi veloce e gratuito di nuova generazione, con il 55% della flotta già completato. Questo si aggiunge agli aggiornamenti precedentemente annunciati per 25 aeromobili De Havilland Dash 8-400, che saranno sottoposti a una completa riprogettazione della cabina con l’installazione di nuovi sedili, nuovi interni e, sugli aeromobili in partenza dal Billy Bishop Toronto City Airport, il Wi-Fi veloce e gratuito di nuova generazione.

Oltre a questi upgrade di cabina, Air Canada sta anche migliorando l’esperienza di bordo su tutta la sua rete nordamericana con birra, vino e snack premium gratuiti su tutti i voli operati da Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express (Jazz). I clienti possono gustare i classici prodotti canadesi, il tutto servito insieme a una selezione di complimentary beverages pensati per rendere ogni viaggio più piacevole”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)