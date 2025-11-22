Delta si prepara al più ampio transatlantic schedule di sempre per l’estate 2026

Delta si sta preparando per il suo più ampio transatlantic schedule di sempre. “Negli ultimi mesi, Delta ha tracciato nuove rotte, rafforzato i principali gateway negli Stati Uniti e migliorato i servizi premium a bordo e a terra. Questo slancio definisce il più ampio transatlantic schedule di Delta di sempre e prepara il terreno per un’estate 2026 indimenticabile.

Delta ha aggiunto costantemente nuovi punti alla mappa per la prossima estate e il full summer 2026 lineup offre ora un menu completamente rinnovato di opzioni di viaggio. Che i clienti siano alla ricerca di storia, sole o un aperitivo al mare, c’è un volo Delta per ogni tipo di avventura”, afferma Delta.

“Boston (BOS) – Madrid (MAD), in partenza il 6 maggio 2026; Seattle (SEA) – Roma (FCO), in partenza il 6 maggio 2026; Seattle (SEA) – Barcellona (BCN), in partenza il 7 maggio 2026; Boston (BOS) – Nizza (NCE), in partenza il 16 maggio 2026; New York (JFK) – Olbia, Sardegna (OLB), in partenza il 20 maggio 2026; New York (JFK) – Porto (OPO), in partenza il 21 maggio 2026; New York (JFK) – Malta (MLA), in partenza il 7 giugno 2026.

Queste rotte si uniscono a una rete transatlantica in continua espansione durante tutto l’anno. Nell’estate 2026 Delta opererà oltre 650 voli settimanali verso quasi 30 destinazioni in tutta Europa, segnando il più ampio programma transatlantico nella storia di Delta e offrendo una scelta e una connettività senza pari tra i suoi hub. Le destinazioni preferite della stagione, come Catania (CTA), torneranno anche ad aprile 2026″, prosegue Delta.

“Per i clienti che desiderano partire prima dell’estate, il winter schedule di Delta offre un’ampia gamma di opzioni, tra cui voli per destinazioni popolari come Amsterdam, Parigi, Marrakech, Londra-Heathrow, Dublino, Atene e Zurigo, tra le altre.

La crescita di Delta non riguarda solo più destinazioni, ma un’esperienza più premium a ogni tappa. Che i clienti stiano pianificando una vacanza invernale o stiano pensando alla prossima estate, Delta offre più modi che mai per rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio internazionale”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta – Photo Credits: Delta)