Gli ordini e gli annunci di Bell Textron durante European Rotors 2025

Air Transport Europe firma un accordo di acquisto per il suo quinto Bell 429 configurato per HEMS

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato durante European Rotors 2025 che l’operatore HEMS con sede in Slovacchia Air Transport Europe ha firmato un accordo di acquisto per il suo quinto Bell 429 configurato per HEMS. Con l’acquisto del suo nuovo Bell 429, Air Transport Europe si è guadagnata il posto di maggiore operatore di elicotteri Bell in Europa nell’Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) field.

“Bell è orgogliosa di supportare Air Transport Europe, un operatore EMS di lunga data e molto stimato che fornisce servizi in Slovacchia e Repubblica Ceca”, ha dichiarato Robin Wendling, managing director of Europe, Bell. “La loro continua fiducia nel Bell 429 riflette il nostro impegno comune per la sicurezza, l’affidabilità e l’eccellenza in ogni missione”.

Dal 1991, Air Transport Europe ha completato oltre 33.691 missioni HEMS, specializzandosi in missioni in località remote. Fin dalla sua fondazione, Air Transport Europe ha ampliato le sue operazioni a sette basi in Slovacchia e due nella vicina Repubblica Ceca. Con l’aggiunta del suo quinto Bell 429, Air Transport Europe prevede di espandere le sue operazioni HEMS nella regione.

“L’aggiunta del Bell 429 sottolinea l’impegno per la sicurezza, l’innovazione e la fornitura di un servizio di emergenza in elicottero affidabile. Il nuovo velivolo sarà personalizzato per soddisfare le nostre specifiche esigenze mediche e operative, garantendo funzionalità ottimali per l’assistenza ai pazienti e l’efficienza delle missioni”, ha dichiarato Milan Hoholik, CEO di Air Transport Europe.

Come piattaforma progettata per una risposta rapida, il Bell 429 offre una velocità di crociera elevata di 150 nodi, consentendo ad Air Transport Europe di essere sul posto per chiamate urgenti, quando i minuti contano. Con oltre 500 Bell 429 in tutto il mondo e oltre 735.000 ore di volo complessive, la piattaforma continua a consolidare la sua reputazione come uno dei light twin helicopters più avanzati della sua categoria.

Un operatore tedesco firma un accordo di acquisto per aggiungere tre Bell 505 per Powerline Patrol and Cargo Transport

Bell Textron Inc. ha annunciato durante European Rotors 2025 che Heli Transair ha firmato un accordo di acquisto per altri tre Bell 505 con il supporto del suo Bell 505 dealer, Rheinland Air Service, portando la flotta totale di Bell 505 di Heli Transair a cinque velivoli.

“Bell è molto lieta di supportare Heli Transair nell’aggiunta di tre ulteriori Bell per potenziare la propria utility fleet”, afferma Robin Wendling, Managing Director of Europe, Bell. “Il Bell 505 offre una soluzione multi-missione moderna ed efficiente agli operatori di servizi di pubblica utilità, supportata dall’eccellente assistenza clienti Bell”.

Con basi strategiche a Kiel, Francoforte e Landshut, Heli Transair supporta i principali fornitori di energia in tutta la Germania. Il trio di velivoli si unisce all’operatore di servizi di pubblica utilità per supportare una serie di missioni, tra cui powerline inspections, external load operations and pilot training per clienti privati e governativi.

“Con l’introduzione del Bell 505, Heli Transair stabilisce nuovi standard in termini di tecnologia, efficienza e comfort: un adattamento alle mutevoli esigenze dei clienti che getta le basi per operazioni di volo orientate al futuro e un addestramento moderno”, ha dichiarato Dirk Herr, CEO di Heli Transair European Air Services GmbH.

“Siamo orgogliosi di supportare Heli Transair nell’espansione della sua flotta con il Bell 505. Le prestazioni e la versatilità del velivolo lo rendono la scelta ideale per missioni di pubblica utilità e di addestramento in tutta la Germania e siamo lieti di rafforzare la nostra partnership di successo con Bell attraverso questo progetto”, ha dichiarato Johannes Graf von Schaesberg, CEO di Rheinland Air Service GmbH.

Bell Textron Praga e TEREM Holding Bulgaria firmano un protocollo d’intesa per fornire supporto di manutenzione alla Bulgarian Air Force

Bell Textron Praga, una società di Textron Inc, ha annunciato di aver firmato un protocollo d’intesa (MoU) con TEREM Holding Bulgaria per la cooperazione e il supporto reciproco per una flotta di sei velivoli Bell 206 di proprietà della Bulgarian Air Force.

Questo protocollo d’intesa consentirà il potenziale sviluppo di una soluzione che consentirà alla Bulgarian Air Force di ricevere assistenza clienti locale da TEREM, con parti di ricambio e supporto del personale forniti da Bell Textron Praga.

Il supporto Bell previsto include servizi di manutenzione PART 145, ingegneria e progettazione PART 21 e, in stretta collaborazione con TEREM Holding, heavy and complex maintenance, retrofits, modifications and upgrades, customization della flotta di elicotteri Bell 206 della Bulgarian Air Force.

“Siamo entusiasti di esplorare questa collaborazione tra Bell e TEREM Holding Bulgaria per fornire maintenance support alla Bulgarian Air Force”, afferma Vlastimil Cepicka, manager, Bell Textron Prague. “Attraverso il nostro hub di manutenzione regionale, Bell Textron Praga continua a essere un fornitore aftermarket affidabile per i clienti del settore militare e commerciale”.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)