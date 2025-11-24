Emirates lancia ‘Emirates Signature Series’, celebrando lo sport e l’impatto sociale

Emirates ha presentato oggi ‘Emirates Signature Series‘, un’esclusiva collezione di maglie da calcio firmate da alcuni dei suoi club più illustri, tra cui Real Madrid, Milan e Arsenal.

“Attingendo a oltre un decennio di straordinaria tradizione calcistica, ogni maglia della collezione è stata autenticata da The Bootroom Collection, offrendo agli appassionati la garanzia di possedere un autentico pezzo di storia sportiva. Ogni maglia è elegantemente presentata in una scatola personalizzata e accompagnata da un certificato di autenticità e da un ologramma di sicurezza.

Le maglie certificate Emirates Signature Series sono impreziosite da autografi di grandi campioni del calcio e giocatori attuali come Kylian Mbappé, Luka Modric, Vinícius Júnior, Bukayo Saka e Declan Rice, tra molti altri, offrendo ai collezionisti l’opportunità di possedere autentici pezzi di eccellenza calcistica.

La Emirates Signature Series è disponibile esclusivamente presso l’Emirates Official Store, recentemente rinnovato, presso l’Emirates Group Headquarters e nei due official stores in Dubai Mall (vicino a Kidzania) e The Avenues at Atlantis, The Palm. Sono in corso i piani per rendere le maglie disponibili per la vendita sugli Emirates Official Store and The Bootroom Collection websites”, afferma Emirates.

“Il ricavato della Emirates Signature Series andrà a beneficio della Emirates Airline Foundation, l’organizzazione benefica no-profit della compagnia aerea che fornisce aiuti umanitari, filantropici e servizi essenziali ai bambini di tutto il mondo. La Fondazione supporta attualmente 14 progetti in 9 paesi. Parte del ricavato sarà inoltre devoluto a organizzazioni filantropiche designate da ciascun club, a dimostrazione dell’approccio collaborativo della compagnia aerea al contributo sociale e allo sviluppo della comunità”, prosegue Emirates.

“La nuova collezione Emirates Signature Series arriva in concomitanza con la riapertura del suo Official Store presso il Group Headquarters. Il rinnovato Emirates Official Store di 126 metri quadrati offre un’esperienza di shopping di alto livello con una selezione curata ed esclusiva di merchandising ufficiale, articoli da viaggio essenziali, modelli di aeromobili con le ultime livree Emirates e articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Per celebrare il lancio della Emirates Signature Series, una vetrina dedicata ai memorabilia sarà in primo piano nel nuovo Official Store, presentando ai clienti il concept esclusivo della collezione.

La compagnia aerea prevede di estendere la collezione Emirates Signature Series ad altre partnership chiave, tra cui vela, cricket e ciclismo“, conclude Emirates

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)