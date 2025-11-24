Eurowings lancia il Premium BIZ seat sulle medium-haul routes con il volo Berlino-Dubai

Eurowings informa: “In una pietra miliare per il German airline market, per la prima volta un narrow-body aircraft decolla con una vera premium 2×2 seating configuration, un cambiamento rispetto alle classiche file di tre sedili e un test rivoluzionario per i futuri cabin concepts sulle rotte a medio raggio e potenzialmente anche a lungo raggio.

Eurowings ha ora dato vita a questa idea: il 22 novembre 2025, il nuovo Premium BIZ seat ha completato con successo il suo volo inaugurale, con il tutto esaurito, su un A320neo sulla rotta non-stop Berlino-Dubai.

Con il suo nuovo prodotto, Eurowings migliora l’esperienza di viaggio sulle rotte a medio raggio e offre un’interessante opzione premium per gli ospiti che apprezzano comfort aggiuntivo, privacy e un servizio personalizzato. Il Premium BIZ seat integra la BIZclass esistente (free middle seat, increased legroom) e le economy fares SMART (optional extra legroom) e BASIC“.

“Con il Premium BIZ seat, lanciamo un forte segnale di innovazione audace nel value segment”, afferma l’Eurowings CEO, Jens Bischof. “Stiamo dimostrando che il comfort premium non deve essere limitato ai costosi prodotti a lungo raggio, ma può essere reso possibile anche su un efficiente short- and medium-haul aircraft. Il volo inaugurale al completo per Dubai dimostra chiaramente che stiamo toccando nel segno con i nostri clienti”.

“Siamo lieti che Eurowings introduca il suo nuovo Premium BIZ seat sulla rotta da BER a Dubai”, commenta Aletta von Massenbach, CEO, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. “Il fatto che il nuovo prodotto premium venga lanciato per la prima volta a BER sottolinea l’attrattiva della nostra sede. Il comfort aggiuntivo a bordo è un prezioso extra sulla popolare rotta non-stop verso la regione del Golfo ed è altrettanto interessante sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Auguriamo a Eurowings il massimo successo con il nuovo prodotto e tanti clienti soddisfatti”.

“Il cuore del nuovo prodotto è il “Comoda” seat, sviluppato dal produttore italiano Geven, personalizzato nei colori caratteristici di Eurowings. Offre molto più spazio personale, un poggiagambe reclinabile, porte di ricarica USB, oltre a cuscino, coperta, amenity kit e asciugamano caldo. Un tavolino da cocktail integrato offre ulteriore superficie d’appoggio, mentre un pratico vano portaoggetti offre spazio per cuffie, libri o tablet.

Anche il servizio di bordo è stato ampiamente migliorato: all’imbarco, l’equipaggio serve un aperitivo con noci o olive e spumante. Il main meal successivo viene servito su piatti di porcellana, con una colazione calda dolce o salata, comprensiva di macedonia e muesli, sul volo di andata, una cena vegetariana o non vegetariana, comprensiva di insalata e dessert, sul volo di ritorno. Successivamente, è disponibile l’intera selezione WINGS Bistro“, prosegue Eurowings.

“Sull’Airbus A320neo, la Premium BIZ zone sostituisce lo standard standard 2×3 seating layout con una spaziosa configurazione 2×2, creando otto posti esclusivi per aeromobile. In qualità di value airline, Eurowings offre un prodotto unico e senza precedenti in questa categoria di aeromobili in Germania. Il servizio sarà inizialmente disponibile sulla rotta Berlino-Dubai e può essere prenotato a partire da €399,99 per tratta.

Il Premium BIZ seat fa parte di un’iniziativa completa di Eurowings in termini di prodotti e servizi. Le conoscenze acquisite da questa introduzione forniranno inoltre preziosi spunti per lo sviluppo di futuri cabin concepts all’interno di Lufthansa Group“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)