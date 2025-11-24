L’Airbus OneSat è stato selezionato per diventare il primo telecommunications satellite dell’Oman

Airbus informa: “Space Communication Technologies (SCT), l’operatore satellitare nazionale dell’Oman, ha assegnato un contratto ad Airbus Defence and Space per OmanSat-1, un OneSat telecommunications satellite ad alta capacità, completamente riconfigurabile e all’avanguardia, e il relativo sistema. SCT è il centro di riferimento del National Satellite Programme dell’Oman, impegnato nella realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni satellitari al fine di creare capacità al servizio sia del settore pubblico che di quello privato.

OmanSat-1, completamente digitale e riconfigurabile in orbita, fornirà un’elevata Ka-band capacity principalmente sull’Oman, comprese le sue economic waters, e sull’intero Medio Oriente, Africa orientale e Asia. Il design completamente riconfigurabile consentirà a SCT di soddisfare le esigenze dei clienti in termini di servizi ad alta capacità, tra cui reti governative e private, petrolio e gas, servizi bancari, banda larga, connettività marittima e aeronautica. SCT punta a diventare uno dei principali attori in questi mercati.

Airbus fornirà una soluzione end-to-end completamente integrata, che include la progettazione e la produzione del satellite, highly capable ground segment software components e il launch service. Si tratta del decimo satellite sotto contratto per la OneSat spacecraft product line di Airbus“.

“Apprezziamo la partnership con Airbus Defence and Space e sottolineiamo il ruolo fondamentale di Space Communication Technologies Company come operatore nazionale e braccio esecutivo di questo progetto. Questa partnership garantisce il raggiungimento dei massimi livelli di efficienza, facilita il trasferimento di conoscenze e rafforza le capacità nazionali in questo settore vitale”, ha annunciato H.E Eng. Said Bin Hamoud Almaawali, Minister of Transport, Communications and Information Technology, Sultanate of Oman.

“È un privilegio firmare un contratto di questo tipo, che finalmente collocherà il nome del Sultanate of Oman nello spazio, come uno dei principali attori regionali per gli operatori satellitari. La nostra scelta di OneSat, prodotto da Airbus, significherà che SCT gestirà il più recente Software Defined Satellite con la massima flessibilità e un’elevata capacità di trasmissione in Ka-band, offrendo servizi competitivi alla maggior parte dei settori nei mercati target e la possibilità di accedere a nuovi mercati grazie alla flessibilità nel beam forming”, ha dichiarato l’Eng. Salim Al Alawi, CEO of SCT.

“Siamo lieti di aver firmato questo contratto per fornire all’Oman una world class fully flexible telecommunications capability attraverso il suo primo satellite geostazionario. Collaboreremo a stretto contatto con Space Communication Technologies dell’Oman per aiutarli a realizzare il loro national satellite programme e a sviluppare le loro sovereign capabilities per servire i loro futuri clienti”, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus.

“Gli Airbus OneSat possono essere completamente riconfigurati mentre sono in orbita, in grado di adattare copertura, capacità e frequenza per soddisfare scenari di missione in evoluzione. Si basa sull’esperienza degli ultra-reliable Eurostar geostationary telecommunications satellites e sulla constellation expertise dell’azienda in OneWeb. Lo sviluppo del programma OneSat è supportato dall’ESA, dalla French Space Agency (CNES), dall’UK Space Agency, dalla German Space Agency (DLR) e dalla Spain Space Agency (AEE)”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)