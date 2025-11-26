ACI World e Amadeus annunciano gli aeroporti più innovativi al mondo ai 2025 Technology Innovation Awards

Airports Council International (ACI) World e Amadeus hanno annunciato oggi i vincitori dei 2025 Technology Innovation Awards, che premiano gli aeroporti più innovativi al mondo.

“I vincitori di quest’anno mettono in luce progressi misurabili in digital transformation, data-driven operations, identity-enabled self-service, sustainable, climate-smart terminals.

Il trasporto aereo raggiungerà i 9,8 miliardi di passeggeri nel 2025 (+3,7% su base annua), con una domanda destinata a salire a 17,2 miliardi entro il 2043. La tecnologia e l’innovazione aeroportuale sono essenziali per liberare la capacità, migliorare la passenger experience e costruire resilienza operativa, promuovendo al contempo la sostenibilità”, afferma ACI World.

“Vincitori dei 2025 Technology Innovation Awards:

Best Innovation in Airport Passenger Related Processes: The Future Checked In: Biometric Enabled Self Baggage Drop at Kempegowda International Airport.

Best Innovation in Airport Operations and Installations Management: Smart Cleaning System: Redefining Facility Management through Innovation at Queen Alia International Airport.

Best Airport Innovation Leader (Individual): Pablo Lopez Loeches, Head of Ideation & Entrepreneurship at Aena.

Best Innovation: Airport on the Rise (5 million passengers or less): Bioclimatic Airport Building at Roland Garros Airport“, prosegue ACI World.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha dichiarato: “I vincitori dei Technology Innovation Awards 2025 premiano l’implementazione di innovazioni di successo: soluzioni che funzionano ogni giorno, in aeroporti reali, sotto pressione reale. I vincitori di quest’anno mettono in luce progressi misurabili in digital transformation, data-driven operations, identity-enabled self-service, sustainable, climate-smart terminals. Questi sono i tipi di innovazione di cui gli aeroporti hanno bisogno ora: soddisfare le aspettative dei passeggeri, mantenendo il passo con la rapida crescita del settore dei viaggi aerei”.

Rudy Daniello, EVP AirOps di Amadeus, ha dichiarato: “Congratulazioni di cuore agli aeroporti premiati quest’anno ai Technology Innovation Awards, da parte di tutti noi di Amadeus. Il nostro settore è sull’orlo di un enorme cambiamento, con gli aeroporti di tutto il mondo che si stanno trasformando digitalmente per offrire un’esperienza di viaggio senza interruzioni. Ora che tecnologie mature come l’identità digitale e la biometria hanno dimostrato di migliorare drasticamente l’esperienza di viaggio, si aprono le porte a livelli di innovazione ancora maggiori in tutto il settore. Le iniziative hanno evidenziato come gli aeroporti possano collaborare a stretto contatto con i loro airline and government partners per garantire che queste tecnologie trasformative vengano applicate in modo coordinato e integrato, offrendo nuove esperienze eccezionali ai passeggeri e aumentando al contempo la capacità complessiva”.

“L’annuncio è stato fatto durante la cena di gala di Airports Innovate. L’evento è stato organizzato come un importante evento globale che presenta le innovazioni che stanno trasformando il futuro dei viaggi aeroportuali. La conferenza è organizzata congiuntamente da ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE e ACI World, e quest’anno è ospitata da Korea Airports Corporation“, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)