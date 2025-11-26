Boeing si aggiudica un contratto per 15 ulteriori U.S. Air Force KC-46A Tanker

Boeing si è aggiudicata un Lot 12 contract dall’U.S. Air Force per 15 ulteriori KC-46A Pegasus tankers, del valore di 2,47 miliardi di dollari.
“L’aggiudicazione del contratto contribuisce a garantire la stabilità della produzione, inclusa la nostra supply chain di lunga durata, per continuare a fornire le ineguagliabili capacità del KC-46A”, ha affermato Jake Kwasnik, vice president and KC-46 program manager.
“La U.S. KC-46A fleet ha superato le 150.000 ore di volo, a dimostrazione dell’elevato utilizzo in addestramento, missioni operative e global deployment missions.
Sono 183 i KC-46A multi-mission aerial refuelers in servizio o sotto contratto a livello globale, che offrono vantaggi in termini di capacità avanzate. Tra questi, 98 sono consegnati alla U.S. Air Force, sei alla Japan Air Self-Defense Force e quattro sotto contratto per l’Israel Air Force”, afferma Boeing.
“I contratti recenti, tra cui l’aggiudicazione a luglio 2024 per mission readiness and performance upgrades, stanno migliorando le communications, data connectivity and situational awareness capabilities del KC-46A, garantendo che il KC-46 rimanga il più avanzato multi-mission aerial refueler”, conclude Boeing.
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)