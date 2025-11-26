Safran intensifica l’espansione in India

In una cerimonia a Hyderabad con la partecipazione del Prime Minister Narendra Modi, con la presenza di Ross McInnes, Chairman of Safran Board of Directors e Olivier Andriès, Chief Executive Officer, Safran ha inaugurato il suo più grande MRO (maintenance, repair, overhaul) center per il CFM International LEAP engine. Il Gruppo ha inoltre annunciato due investimenti nel settore della difesa a supporto del Rafale program in India. Queste iniziative sottolineano il crescente impegno di Safran nel “Make in India”, rafforzando la produzione locale e creando posti di lavoro nei settori aerospaziale civile e militare.

Olivier Andriès, CEO di Safran, ha dichiarato: “Desidero ringraziare il Primo Ministro Narendra Modi e il governo indiano per il loro supporto e la loro fiducia, che rendono possibile la nostra crescita in India. I due nuovi MRO centers in Hyderabad dedicati ai motori LEAP e M88, e la nostra nuova joint venture con BEL, sottolineano l’importanza dell’India per il nostro Gruppo. Siamo orgogliosi di supportare la rapida crescita dei mercati aerospaziali civili e della difesa indiani e di contribuire attivamente alla politica “Make in India” e all’autonomia strategica del Paese. Safran triplicherà il suo fatturato in India, superando i 3 miliardi di euro entro il 2030, di cui la metà sarà generata dai nostri siti in India. Allo stesso tempo, Safran quintuplicherà il suo approvvigionamento nel Paese”.

Il nuovo LEAP engine MRO center rappresenta un investimento complessivo di 200 milioni di euro e sarà operativo nel 2026. La struttura di 45.000 metri quadrati raggiungerà una capacità di 300 LEAP shop visits all’anno e disporrà di un next-generation test bench. Sosterrà la rapida crescita nella regione della flotta LEAP di CFM International, che equipaggia la maggior parte degli aeromobili a fusoliera stretta di ultima generazione, tra cui l’Airbus A320neo e il Boeing 737 MAX. L’India è il terzo mercato più grande di CFM, con cinque vettori indiani che operano oltre 400 aeromobili con motore LEAP e 2.000 motori ordinati. Il nuovo sito darà lavoro a oltre 250 persone al momento del lancio e fino a 1.100 a piena capacità. Un training center in loco formerà oltre 100 tecnici e ingegneri indiani ogni anno, sviluppando competenze e promuovendo l’eccellenza operativa.

Safran ha inoltre annunciato ufficialmente un nuovo MRO shop dedicato al motore M88 che equipaggia il fighter Dassault Aviation Rafale. Situato a Hyderabad, adiacente al LEAP engine center, la struttura di 5.000 metri quadrati rappresenta un investimento di oltre 40 milioni di euro. Fornirà MRO services per oltre 600 engine modules all’anno e impiegherà fino a 150 persone a piena capacità. Dando priorità ai motori sui velivoli impiegati dall’Indian Air Force (IAF), Safran eseguirà MRO per altri M88 export customers. L’India è un cliente di lunga data per i Safran military engines. Il Paese ha recentemente ordinato 26 Rafale M naval variants e opera già 36 Rafale e 47 Mirage 2000.

Inoltre, il 24 novembre a Nuova Delhi, Safran ha firmato un accordo di joint venture e cooperazione con Bharat Electronics Limited per la produzione della Safran Electronics & Defense “Hammer” modular air-to-surface weapon. L’Hammer può essere integrato su diversi tipi di velivoli, tra cui il Rafale e il monoposto indiano HAL Tejas.

Durante la visita, il CEO di Safran, Olivier Andriès, ha anche segnalato due ulteriori investimenti annunciati a febbraio 2025, per un totale di oltre 30 milioni di euro:

– Un engineering center in Bangalore specializzato in avionica e attuatori, ora operativo e in crescita fino a 250 dipendenti.

– Una electronics and actuation manufacturing facility a Bangalore con 400 dipendenti, che inizierà le operazioni nel 2026.

Safran è un partner strategico delle Indian Armed Forces da 70 anni, in particolare per i motori per elicotteri con Hindustan Aeronautics Limited (HAL). La cooperazione in ambito difesa si è approfondita negli ultimi anni, come dimostra SAFHAL, la joint venture tra Safran Helicopter Engines e HAL. Nel 2024, SAFHAL ha iniziato a progettare l’Aravalli engine per due futuri heavy helicopters per le Indian Armed Forces.

Safran opera in India da oltre 70 anni e oggi conta 18 siti e 3.000 dipendenti nel Paese.

(Ufficio Stampa Safran)