Ryanair conclude la prova dell’offerta “Prime Member” dal 28 novembre

Ryanair ha annunciato oggi (28 novembre) che terminerà la sua offerta “Prime Member” dal 28 novembre, dopo un periodo di prova di 8 mesi.

“Tutti i 55.000 membri Prime esistenti continueranno a godere di offerte esclusive mensili a tariffa bassa fino a ottobre 2026, ma nessun nuovo membro potrà iscriversi dopo venerdì 28 novembre”, afferma Ryanair.

Il CMO di Ryanair, Dara Brady ha detto: “Nel corso degli anni, i clienti hanno richiesto un programma dedicato ai membri Ryanair, quindi negli ultimi 8 mesi abbiamo testato questo schema Prime. Ad oggi abbiamo iscritto oltre 55.000 membri Prime, generando più di 4,4 milioni di euro in quote di abbonamento. Tuttavia, i nostri membri Prime hanno ricevuto oltre 6 milioni di euro di sconti sulle tariffe, quindi questa prova è costata più di quanto abbia generato. Questa tipologia di abbonamenti, o di ricavi derivanti dagli abbonamenti, non giustifica il tempo e lo sforzo necessari per lanciare promozioni mensili esclusive sui posti Prime per i nostri 55.000 membri. Siamo grati ai 55.000 membri Prime che si sono iscritti a questa prova negli ultimi 8 mesi, e possono essere certi che continueranno a beneficiare di offerte esclusive su voli e posti per il resto dei loro 12 mesi di abbonamento.

Con oltre 207 milioni di passeggeri quest’anno, Ryanair continuerà a concentrarsi sul fornire le tariffe più basse in Europa a tutti i nostri clienti, e non solo per i 55.000 membri Prime”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)