Lufthansa inaugura una nuova esclusiva Check-in Area a Frankfurt Airport

Il 25 novembre Lufthansa Group ha inaugurato la sua Premium Check-in Area, ampiamente rinnovata, nel Terminal 1, Hall A, a Frankfurt Airport. Questo elegante spazio offre a First Class passengers, HON Circle members, Senators and Star Alliance Gold status customers un livello di comfort ed efficienza notevolmente nuovo.

Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt & Accountable Manager Lufthansa Airlines, ha dichiarato: “I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Con la nuova Premium Check-in Area, abbiamo creato uno spazio per i nostri ospiti che unisce comfort, efficienza e un servizio personalizzato di altissimo livello. La riapertura segna una pietra miliare nella collaborazione tra Lufthansa e Fraport. Insieme, stiamo creando un’infrastruttura che soddisfa i più elevati standard e rende il soggiorno a Frankfurt Airport ancora più piacevole per i nostri ospiti”.

“Il nuovo Lufthansa product dimostra come la cooperazione basata sulla partnership possa generare soluzioni innovative”, sottolinea Stephanie Pudwitz, Head of Central Infrastructure Management at Fraport AG. “Nella creazione della nuova area Premium Check-in Area, abbiamo tenuto pienamente conto delle esigenze di Lufthansa Group. Insieme, stiamo definendo gli standard di comfort e servizio a vantaggio dei nostri ospiti a Frankfurt Airport”.

“Una caratteristica distintiva della nuova Premium Check-in Area è una sezione spaziosa con changing rooms, che consente un rapido outfit changes o un comodo repacking prima della partenza. Questo soddisfa un desiderio espresso frequentemente dai clienti. Eleganti tavoli alti con stazioni di ricarica e comode sedute creano un’atmosfera tranquilla, ideale per una riunione rilassata prima della partenza. Inoltre, è disponibile un accesso separato direttamente dal Parking Lot P31, situato accanto al terminal.

Il personale Lufthansa è disponibile presso le nuove service bars per soddisfare le esigenze individuali. Inoltre, il personale assiste le esclusive baggage machines per garantire un baggage drop-off agevole e comodo. La nuova Premium Area combina design moderno, servizio personalizzato e pratici extra come separate waiting area and changing rooms, rendendo il soggiorno degli ospiti delle Lufthansa Group Airlines a Frankfurt Airport ancora più piacevole e flessibile”, afferma Lufthansa Group.

“Oltre alla Premium Check-in Area, gli status customers e i Business Class passengers possono ora nuovamente accedere alla Lufthansa Business Lounge al Gate A13. Dopo un breve periodo di ristrutturazione, la lounge si integra nella completa offerta di servizi e offre diverse opportunità per il relax, il lavoro e la preparazione del volo”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)